Los pilotos plantan cara al "veto a las palabrotas" con un plan conjunto: ¿Se sumará Fernando Alonso?

La F-1 sigue a vueltas con el veto a las palabras mal sonantes que el costó una sanción a Max Verstappen.

La disputa sobre el castigo a los conductores que no prestan atención a sus palabras pasó a la siguiente ronda en Austin y los pilotos ya anuncian un plan conjunto mientras el enfado del piloto de Red Bull no amaina.

En las jornadas previa al GP de Singapur, la FIA lanzaba una dura ofensiva para tratar de eliminar las palabrotas en el la Fórmula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, reveló hace días que tomarían medidas: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”. Además, reconoció que, como expiloto, entiende la adrenalina, pero los corredores deben ser responsables y dicho y hecho. La FIA fue allá e hizo publica su primera y controvertida sanción a un piloto.

Después de que el tres veces campeón del mundo utilizara la palabra “jodido” en la rueda de prensa del jueves previo a la carrera (la frase completa traducida fue: “Estaba jodido. Sabía inmediatamente que el coche "es una mierda "), se vio obligado a presentarse ante la FIA. Y, tras la primera sesión de entrenamientos libres, el organismo que rige la Fórmula 1 anunció en un comunicado que el holandés sería castigado ¡con realizar servicios comunitarios!. Una decisión que puso en alerta al resto de pilotos.

En Austin, el holandés no estuvo entre los pilotos invitados por la FIA a la conferencia de prensa del jueves (16 de octubre). Así, por la tarde, el joven de 27 años se reunió tranquilamente con los representantes de los medios en la terraza del pabellón Red Bull. Por supuesto, el bozal para los conductores volvió a ser un gran problema.

La polémica continúa

Ahora, tras un receso de tres semanas, las aguas parecían haberse calmado y todo parecía indicar que el asunto estaba archivado. Pero nada más lejos de la realidad. "No he oído nada de la FIA todavía. Así que la situación sigue sin cambios", dijo Verstappen. "Siempre estoy abierto a una conversación. Pero en esta situación no me corresponde a mí tomar la iniciativa".

En opinión de Verstappen, todo el conflicto fue artificialmente exagerado. "Desafortunadamente, hoy en día muchas cosas van así en el mundo. Pero en este caso es especialmente innecesario. Cuando se trata de prestar atención a la elección de las palabras, en realidad debería centrarse más en no ofender a nadie".

Reunión con la FIA y carta conjunta

Hubo mucho debate sobre este tema entre los pilotos pero ahora parecen dispuesto a responder. "Desafortunadamente, todavía no hemos hablado con la FIA. Espero que esto suceda quizás la próxima semana en México. Los pilotos hablamos con una sola voz y también queremos escribir una carta conjunta al público".

Russell es uno de los líderes del sindicato de conductores (GPDA). El británico quiere ahora aclarar la cuestión lo antes posible. "No queremos que ya no se permita mostrar emociones en el calor del momento. Corresponde a las cadenas de televisión decidir qué quieren transmitir y qué no. Es muy difícil que un conductor sea considerado cuando en medio de una pelea con un micrófono en la cara", sentencia.

¿Se sumará Alonso?

Ahora, la duda está en si Fernando Alonso se sumará a la iniciativa ya que cabe recordar que en su día se posicionó al lado de la FIA con una inesperada puñalada a Verstappen. "Si eres un piloto o alguien de dominio público, se supone que debes comportarte decentemente. Así que los aficionados pueden darte mucho amor, mucha motivación, pero también hay una gran responsabilidad con lo que se espera de ti. Tienes que ser un ejemplo si quieres, y si no quieres, tienes que hacerlo. Si quieres decir algo que no es correcto, tienes que contenerte y ser políticamente correcto. Tienes una responsabilidad con tus fans y esa gente cree en ti", sentenció el español.