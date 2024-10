Estas son las seis mejoras del coche de Fernando Alonso en Austin: ¡Un coche nuevo!

Vuelve la Fórmula 1. Tres semanas de parón han servido para que las escuderías pongan a punto el paquete de evoluciones que incorporarán este fin de semana en Austin. Entre ellas Aston Martin que, no solo incorpora mejoras, sino que sorprende con novedades revolucionarias en su diseño.

El paquete -mucho mayor de los esperado- cuenta con seis actualizaciones destinadas a mejorar el rendimiento de Fernando Alonso: el alerón delantero, el endplate del alerón delantero, tapa del motor (Coca-Cola), suelo, borde del suelo y el difusor.

Alerón delantero: Cambia la distribución de la torsión del alerón delantero junto a un nuevo flap. Los cambios en el alerón delantero y el endplate final modifican la carga transversal para mejorar el rendimiento

Endplate del alerón delantero: En combinación con el alerón delantero, el endplate tiene detalles revisados. Los cambios en el alerón delantero y el endplate final modifican la carga transversal para mejorar el rendimiento.

Tapa motor (Coca-Cola): La carrocería ha sido revisada con una línea de cuello de botella de Coca-Cola diferente y una tapa superior más simpleLa carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento.

Suelo: El suelo ha sido modificado en su mayoría junto al desarrollo del bordeLa carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento.

Borde del suelo: Pequeños cambios en los detalles del borde del suelo y de la parte interior del mismo. La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento.

Difusor: La parte superior y lateral del difusor tienen un perfil un poco modificado.La carrocería y el suelo en conjunto mejoran el flujo que pasa por debajo del coche, lo que aumenta la carga local generada en la superficie inferior y, por lo tanto, el rendimiento.

Sin embargo a pesar de que se trata de un coche totalmente renovado, el piloto asturiano no oculta su pesimismo y da por hecho que apenas se verán reflejadas en el rendimiento del monoplaza. "Las expectativas no son muy altas. Tenemos piezas nuevas, pero no creo que vayan a cambiar la situación del coche a estas alturas de la temporada. Todas las evoluciones ahora son pequeñas y están dirigidas hacia lo que el coche de 2025 parece en el túnel de viento". explicó Fernando a 'AS'.