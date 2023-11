Flag football, el nuevo deporte olímpico del que España es subcampeona de Europa sin apenas recursos: "Si nos dieran lo justo..."

“Mi primer entreno fue con vaqueros, una sudadera y en deportivas”, cuenta Olga Sotillo, jugadora de fútbol americano y estudiante de enfermería. En Youtube vio un vídeo y se animó. “Me metí en redes sociales para buscar equipos por mi zona. Mi padre siempre me apoyó desde el principio y siempre querían que me metiese en un deporte de equipo y cuando vieron esto se pusieron a ver la NFL conmigo. Fui un día sólo a preguntar cómo era el club y me dijeron que me pusiese a entrenar y desde entonces”, añade. “Mi padre jugó en Madrid Panteras, en Osos en su momento... Yo lo he vivido desde pequeño y en cuanto tuve la oportunidad dije: 'Adelante'; y llevo seis temporadas. En mi vida ahora todo va relacionado al fútbol americano”, desvela Jorge García, que estudia el grado superior de Acondicionamiento Físico y en cuanto probó su deporte, en la modalidad flag, vio que le gustaba: “Era rápido, destaqué y dije: 'Es mi deporte, lo he encontrado'". A Álvaro Cansinos, estudiante de Administración y Dirección de Empresas, lo del fútbol americano también le viene de tradición, por su padre, que jugó en los Madrid Dolphins. “La primera vez sorprende. Yo empecé en flag, jugaba mi hermano, yo estaba en la grada haciendo los deberes y no aguanté más de dos días porque lo veía y es muy llamativo”, recuerda.

Jorge García, José Luis Soler, Víctor Francos, Olga Sotillo y Álvaro Cansinos, en la sede del CSD EUROPAPRESS

Los tres juegan en Las Rozas Black Demons y son internacionales con España en un deporte que va a ser olímpico en los Juegos de Los Angeles 2028. Será en la modalidad flag, menos conocida. ¿Qué diferencia el flag del tackle (el clásico)? “Básicamente es el contacto para placar. En flag tienes unas cintas en la cadera”, analiza Jorge. “Y si te la pillan, se para el juego”, prosigue Olga. Es lo mismo, pero sin contacto.

En cualquiera de sus versiones, es un deporte con poca tradición en España, lo que no ha impedido que la selección femenina se proclamara subcampeona de Europa de “flag”, en el campeonato que se disputó en Irlanda en verano, pese a la anomalía vivida este año: tuvieron que pagarse (también la selección masculina) el viaje de sus propios bolsillos y cubrir los gastos porque no había presupuesto. “La Federación, para las competiciones internacionales, tiene las partidas que nos da a principio de año el CSD”, explica José Luis Soler, presidente de la Federación Española de Fútbol Americano (FEFA). “Tenemos un presupuesto y de ahí tienen que competir todas las categorías, que son muchas. No es mucha la asignación, son 176.000 euros al año y tenemos de gasto 250.000, entonces no llegamos, y tienes que elegir. El área deportiva decidió que el dinero fuera para el tackle masculino, el tackle masculino júnior y el femenino, que llevaba cuatro años sin competir”, continúa.

Hubo hasta un debate sobre si ir o no a ese Europeo de flag porque no es normal que los deportistas tengan que pagar por competir con la selección, pero al final la ilusión pudo más. “Excepto este año, siempre se les pagó: en 2021 fueron a Israel y había una partida destinada al flag de 125.000 euros (el equipo femenino ganó el Europeo) y para el tackle nada; el anterior, 90.000. Esto va con los presupuestos y con las necesidades. Hay que elegir, luego puedes equivocarte o no”, dice José Luis Soler, que en un acto en la sede del CSD para presentar la Copa de España que se disputó el pasado fin de semana en Alcobendas recibió la promesa del secretario de Estado para el Deporte, Víctor Francos, de que esto no se vuelva a repetir.

“En agosto [de 2024] el Mundial es en Finlandia, esperemos que haya una partida para poder ir en condiciones y así poder competir. En el Europeo de Irlanda, por ejemplo, las chicas llegaron hoy por la noche y mañana jugaban y había selecciones que llevaban dos días ahí. Esto hace mucho, estar descansado. Y con todo y con eso vas y quedas subcampeona. Con lo poco que tienes, lo que consigues. Si tuviéramos lo justo... Porque no pedimos mucho, y todo lo que pedimos está justificado. Nosotros decimos los mínimos para competir. Somos una potencia que vamos en auge, tenemos un conjunto de directivos, entrenadores y deportistas que compiten con poco, si tuviéramos lo justo tendríamos más títulos”, insiste. “Sales de los Pirineos y tienes instalaciones, alojamiento, las selecciones van todas equipadas, todas uniformadas... Aquí la Federación tiene que hacer un uniforme así para salir del paso porque yo como presidente quiero que mi España vaya ahí, pero nos faltan medios, no tenemos sponsors”, asegura también.

La selección masculina de flag football, en el Europeo de Irlanda 2023 Lola Morales

En España hay en la actualidad 2.300 licencias sólo de flag, una modalidad, describe el presidente, que es “inclusiva, para que empiecen los niños, es familiar”: “Todos queremos ganar, pero después les ves tomar una cerveza, un refresco juntos. No se falta al respeto, no hay mal ambiente”. En selecciones hay masculino y femenino, pero en España las modalidades son open (chicos y chicas) y femenino. Ninguno de los miembros de la junta directiva cobra. Los jugadores tampoco, aunque salvo este año les cubrían los gastos. Todos, directivos y deportistas, dedican su tiempo libre al fútbol americano y así es complicado poder competir. “Hay concentraciones en Semana Santa. En el periodo de vacaciones de verano si no tenemos competiciones de tackle las tenemos de flag. La gente que trabaja, lo hace todo pensado para coger esos puentes”, afirma Olga Sotillo. Hay emails de madrugada para organizar, sacrificando horas de familia, de sueño... “La Federación Española no tiene recursos ni para pagar ni para crear una estructura. Esperemos que ahora que es olímpico se abra una partida. Que no queremos mucho, simplemente, poder prepararnos y el que tenga opciones de poder ir a Los Angeles, que lo consiga, porque es un orgullo”, finaliza el presidente de la Federación.