Deportes

Fernando Alonso partirá desde la última plaza de la parrilla de salida en el Gran Premio de las Américas y ha reconocido que no puede ser “muy competitivo” con su Alpine y por eso ha optado por cambiar el motor. A pesar de que Alonso cumplió su rol en la clasificación, Ocon se quedó fuera de la Q3. “La misión era un poco hacer la Q1 y luego intentar ayudar a Esteban para meternos en Q3, pero no fue posible. No hemos sido muy competitivos todo el fin de semana en general así que también por esa razón decidimos cambiar el motor”, comentó a DAZN.

El bicampeón mundial señaló que lograr “puntos” en el Circuito de las Américas era “complicado”, si bien precisó que intentará aprovechar los juegos de neumáticos que tienen disponibles por si alguna circunstancia de carrera le beneficia. “Vamos a intentarlo de todas maneras. Tenemos muchísimas ruedas nuevas, así que ojalá podamos aprovechar. Para adelantar necesitas tener, lógicamente, un segundo, más o menos, de ventaja y eso sólo se consigue con una rueda en mejor estado en ese momento”, sostuvo.

Alonso estará a la expectativa de que salga el coche de seguridad en algún momento de la carrera para poder desviarse “un poco de la estrategia estándar” de todos los pilotos. “Será difícil adelantar, pero vamos a intentarlo y, como digo, es un fin de semana un poco torcido ya en cuanto a competitividad y por eso mejor cambiar el motor aquí y pensar en las siguientes”, comentó.

La carrera llega después de que el líder del Mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganase al británico Lewis Hamilton (Mercedes) la primera batalla en el Circuito de las Américas al lograr la pole. Desde 2014 hasta 2019 (el año pasado no se disputó), Mercedes había logrado las poles en este trazado, pero Red Bull, que fue de menos a más el, le arrebató esa primera posición y se prevé una lucha encarnizada desde la primera curva entre los dos candidatos al título, el aspirante, que lidera la tabla, y el vigente campeón. Después del encontronazo que tuvieron en la segunda sesión libre del viernes, los ánimos están caldeados y solo seis puntos les separan en la clasificación de un Mundial muy abierto.

Carlos Sainz firmó el sexto mejor tiempo en clasificación y saldrá quinto por la sanción de Valtteri Bottas (Mercedes), que se ve relegado de la cuarta a la novena plaza en la parrilla por haber cambiado el motor de combustión interna y el escape. El hándicap serán los neumáticos, ya que partirá con blandos y los que le preceden lo harán con medios. Los dos Ferrari acabaron tras el mexicano Checo Pérez, el mejor de los dos últimos libres del fin de semana, que saldrá por detrás de Verstappen y Hamilton y puede volver a tener que ejercer de escudero de su compañero de equipo, como en el anterior Gran Premio.