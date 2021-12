La resolución del Mundial de Fórmula 1 sigue generando polémica. Max Verstappen (Red Bull) logró el título al superar en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi a Lewis Hamilton (Mercedes) y después de que los comisarios desestimaran dos protestas presentadas por Mercedes. Nuevas imágenes difundidas desde el coche de Daniel Ricciardo muestran una discutible maniobra de Verstappen por la que pudo ser sancionado, lo que le hubiera impedido ganar el Mundial.

Un accidente de Nicholas Latifi en la vuelta 53 obligó a neutralizar la carrera cuando Hamilton aventajaba en diez segundos a Verstappen. Los monoplazas se reagruparon detrás del coche de seguridad y ahí se produjo una polémica decisión del director de carrera, Michael Masi, quien primero impidió a Verstappen superar a los pilotos doblados y luego sí le autorizó a ello, lo que situó al neerlandés justo detrás de Hamilton.

Uno de los pilotos a los que superó Verstappen fue Ricciado, quien se convirtió en testigo directo de la lucha entre el neerlandés y Hamilton. La primera protesta de Mercedes, desestimada por los comisarios, se produjo por entender que Verstappen había vulnerado el artículo 48.8 al situarse algo adelantado a Hamilton mientras todavía estaba el coche de seguridad y la carrera no se había relanzado, algo que está prohibido.

La segunda protesta de Mercedes llegó por entender que según el artículo 48.12, todos los monoplazas doblados deben reubicarse antes de que salga de pista el coche de seguridad, algo que al parecer sólo hicieron los que se encontraban entre los dos aspirantes al título. Los comisarios también la desestimaron.

Ahora, con las nuevas imágenes difundidas desde el coche de Ricciardo se ha generado más polémica por otra maniobra de Verstappen que Mercedes no reclamó y por la que, según diversos medios especializados, el piloto de Red Bull podría haber sido sancionado.

Después de adelantar a Hamilton, Verstappen ‘barrió la pista’, algo que se puede ver entre el minuto 1:02 y el 1:05 del vídeo. Esto sucede cuando el piloto que va delante se mueve de un lado al otro de la pista, sin respetar su trazada e impidiendo el adelantamiento al que va detrás. Esta maniobra, que se considera poco ética, suele solventarse con un apercibimiento, salvo que se produzca con reiteración, lo que podría suponer pasar por boxes para un ‘stop and go’ o imponer un tiempo de penalización al final de la carrera. Mercedes entendió que no había argumentos suficientes para protestar y no presentó reclamación.