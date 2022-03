Lobato se sincera sobre Fernando Alonso: “Una bestia en todos los sentidos”

Fernando Alonso está muy cerca ya de comenzar la temporada en la que tantas ilusiones ha puesto él y también toda la afición española. Según las previsiones más optimistas de los aficionados, debería luchar por todo, según otras, habrá que esperar, ver cómo va el coche, ser prudente: “Depende de Alpine, lo demostró el año pasado. Si Alpine le hace un coche ganador, que se preparen los demás porque el señor Alonso también va a estar en la batalla. Él ha demostrado que tiene 40 años, pero está como una bestia y su talento, su magia no la ha perdido”, asegura Antonio Lobato en una entrevista en Mi Gijon.

El periodista es una de la personas que mejor le conoce, que ha compartido con él sus años de gloria y también otros que no fueron tan buenos. Y sabe que Fernando Alonso es un tipo especial: “Fernando tiene algo que está por encima de su talento al volante y es la capacidad tremenda de transmitir energía. No conozco a nadie igual, es un tío que no deja indiferente a nadie: o le adoras o le odias; vaya donde vaya o haga lo que haga, unos y otros van a estar pendientes de él. Es un tío que tiene un aura alrededor que provoca que todo el mundo se fije en lo que hace y es una bestia en todos los sentidos: en la forma de conducir, de hablar, de comunicar, de expresarse”, asegura sobre el piloto español.

Es tal la capacidad de Alonso para genera cosas a su alrededor que Carlos Sainz, que ahora mismo tiene mejor coche, está pasando algo inadvertido en estos días previos a la competición: “Desde que acabó la temporada todo el mundo me pregunta por ‘El Plan’, qué va a hacer Fernando y muy poca por Carlos. Honestamente Carlos tiene bastante más probabilidades de ganar carreras y de ganar mundiales que Fernando, salvo que a Fernando le den un buen coche. Lo que pasa es que yo creo que Alpine lo va a tener más complicado”, asegura Lobato en la misma entrevista.

Los primeros entrenamientos de Alpine desde luego que no invitan al optimismo, pero desde la escudería se asegura que son los pasos que hay que dar, sin prisa para llegar a punto al comienzo de la temporada. Desde Francia se asegura que se va a estar de la mitad para arriba en tiempos y que parte de ese adelanto es responsabilidad de Fernando Alonso.