La reflexión más dura de Fernando Alonso: “Un desastre...”

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) publicó la parrilla provisional del Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en la que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se vio relegado a la séptima plaza, por lo que Fernando Alonso (Alpine) saldrá sexto. El líder del mundial firmó el segundo mejor tiempo en la Q3 que se celebró este sábado en Monza y pierde cinco posiciones al aplicar la sanción que tenía por cambiar la cámara de combustión de su Red Bull.

Fernando Alonso, que fue décimo en la clasificación, saldrá desde la séptima posición, mientras que el también español Carlos Sainz partirá de la decimoctava. Una posición poco ilusionante teniendo en cuenta que las sanciones en parrilla habilitaban la segunda fila, o incluso la primera.

Alonso cometió varios errores en la última tanda de clasificación que le penalizaron para poder salir más adelante en la carrera y no escondió. Jamás se ha visto al piloto asturiano tan autocrítico.

“¡Me sabe mal!”

El piloto no pudo ser más explícito en sus declaraciones: “Me fui un poco largo en una curva, siempre dentro de la pista, pero aborté la vuelta porque era tres décimas peor que la Q2 y pensé en guardar ese juego de neumáticos para la carrera, que solo había hecho dos curvas. Y ya lo haré en el segundo intento. En el segundo intento al parecer me salí fuera en la curva siete y han borrado la vuelta, así que un desastre la Q3 que he hecho. Me sabe mal. De todas maneras, sin la anulación de la vuelta estaba octavo, esperábamos más, es una clasificación mala para nosotros”.

Aún así se muestra optimista de cara a la carrera: “La carrera será un poco a la defensiva, intentando sumar algunos puntos. Ojalá pasemos a Gasly y Ricciardo en algún momento de la carrera, luego el objetivo será luchar con Norris, como en Zandvoort. Llevamos diez carreras en los puntos y vamos a por la undécima”.

Así queda la clasificación

PRIMERA FILA

.1. Charles Leclerc MON Ferrari

.2. George Russell GBR Mercedes

SEGUNDA FILA

.3. Lando Norris GBR McLaren

.4. Daniel Ricciardo AUS McLaren

TERCERA FILA

.5. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri

.6. Fernando Alonso ESP Alpine

CUARTA FILA

.7. Max Verstappen NED Red Bull

.8. Nyck de Vries NED Williams

QUINTA FILA

.9. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo

10. Nicholas Latifi CAN Williams

SEXTA FILA

11. Sebastian Vettel GER Aston Martin

12. Lance Stroll CAN Aston Martin

SÉPTIMA FILA

13. Sergio Pérez MEX Red Bull

14. Esteban Ocon FRA Alpine

OCTAVA FILA

15. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo

16. Kevin Magnussen DIN Haas

NOVENA FILA

17. Mick Schumacher GER Haas

18. Carlos Sainz ESP Ferrari

DÉCIMA FILA

19. Lewis Hamilton GBR Mercedes

20. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri