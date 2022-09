El rencor del jefe de Alpine contra Fernando Alonso: “Espero que sea su cambio sea tonto”

Alpine tenía un plan para el futuro de la F1, pero la marcha de Fernando Alonso a Aston Martin y la de Piastri a McLaren ha dejado al equipo francés algo perdido y ahora tiene que recomponerse. El piloto español se va Aston Martin, donde espera tener menos problemas que en Alpine o los que tuvo en McLaren. Mientras, el jefe de la escudería Laurent Rossi ha dado su punto de vista en una entrevista en Motorsport-total. “Creo que nunca se ha descrito bien todo el panorama. A través de la Academia, teníamos una opción de reserva sobre Oscar, que retiramos el 15 de noviembre del año pasado. Firmamos un acuerdo que básicamente decía que lo ficharíamos como piloto reserva y que aprovecharíamos intensamente su formación de los años de juventud que le ayudaron a ganar los títulos de la Fórmula 3 y la Fórmula 2 Y luego le buscamos un volante normal para el 23 y el 24. Y eso es exactamente lo que hicimos. Hemos hecho nuestra parte. Un día después fue anunciado públicamente como conductor de reserva”, contaba. “Le pagamos para que sea conductor de reserva, lo que también es una prueba de nuestro compromiso. Hemos diseñado un programa de conducción de 5.000 kilómetros para él. Algo así es bastante raro y nunca ha sucedido, con la excepción de Lance Stroll, que creo que hizo 3.000. 5.000 es mucho. El hecho es que comenzó el programa de conducción en febrero, junto a Fernando Alonso y Esteban Ocon. Así que con los pilotos de Fórmula 1, que es un programa serio. Nos lo tomamos en serio. Está aprendiendo tanto de los pilotos de Fórmula 1 como de la conducción del propio coche”, continuaba.

Hasta el futuro de Fernando Alonso estaba condicionado por el de Piastri “Y por eso también dijimos paralelamente que mantendríamos a Fernando dos años más. No podíamos ofrecer más que eso porque entonces habríamos perdido a Oscar. Entonces, en un momento dado, decidimos que Óscar es el futuro y Fernando el presente. Era una buena oportunidad y esa era nuestra manera de resolverlo: Oscar dos años en Williams, Fernando dos años con nosotros, y luego Fernando podría hacer otra cosa”, sigue revelando.

Pero Alonso se fue. “Ahora hablo brevemente de Fernando porque es bastante sencillo. Quería más de dos años. No creo que haya sido un nocaut completo, pero eso es lo que quería. Pero no podíamos ofrecerle eso. Creo que aún teníamos un acuerdo y me gustaría creer que recibió una oferta que no pudimos igualar”, asegura el mandamás de Alpine, donde Alonso ha vivido buenos momentos y otros que no han sido nada buenos.

Y este el deseo para el año que viene: “Y así la Fórmula 1 tiene su Silly Season (su temporada tonta), y espero que en términos deportivos su cambio también haya sido “tonto” porque entonces todavía estaríamos por delante de Aston”, dice con una sinceridad excesiva.

Habla con cariño de Alonso, pero sin nostalgia. “Pero no puedo condenarlo por eso, si hubiera aceptado una oferta mejor, si es que la había. Fernando es un gran campeón, una leyenda de nuestro deporte y una leyenda de nuestra marca. Sigue cumpliendo, es un gran profesional, y desde ese punto de vista no estamos enfadados. Así es la vida. Seguimos adelante. Pero el capítulo de Fernando está cerrado”

En cambio lo de Piastri sí que le duele: “En lo que respecta a Oscar, es muy decepcionante. Porque, como he dicho, estábamos muy comprometidos y éramos muy leales. Hemos invertido mucho. Así que realmente mucho. Sí, cometimos algunos errores técnicos legalmente que dejaron la puerta abierta. Pero nunca pensamos -y por tanto lo pasamos por alto- que tuviéramos que preocuparnos por eso”.

Nunca pensaron ir más rápido con Piastre porque confiaban en Alonso: “Está rindiendo de forma brillante, por lo que es difícil imaginar que Oscar, por muy talentoso que sea, pueda rendir igual de inmediato. Lo dudo, para ser honesto. Pero, de nuevo, puede que sorprenda a todo el mundo. Pero eso ya lo veremos. Y además es que Fernando no es un piloto cualquiera. Es una de nuestras leyendas, incluso es el piloto más legendario de Renault/Alpine, ganó dos títulos con nosotros. Ese es nuestro reclamo para la fama. Así que nos resultó difícil no quedarnos con él”.