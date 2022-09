Dan Fallows elogia a Fernando Alonso comparándole con Verstappen y los secretos de los karts

El proyecto de Aston Martin se está construyendo con muchos cambios. Uno de ellos es la llegada de Fernando Alonso, pero no es el único. Dan Fallows pasa a ser el nuevo director técnico de la escudería británica. Anteriormente estuvo en Red Bull desde 2006 hasta la temporada pasada.

Fallows, ahora en Silverstone, encuentra muy similares a Alonso y Verstappen: “Conducen un Fórmula 1 como si fuese un kart. Me parece extraordinario. No conozco muy bien a Fernando, pero por lo que otros dicen le gusta sentir los límites del coche. Si es así, debemos asegurarnos de que la plataforma del coche sea predecible y estable, que es algo que ya intentamos conseguir, pero alguien como Fernando lo amplifica”. Alonso tiene una gran ilusión por hacer historia de la mano de su escudería y se toma con humor algunas de las bromas que le hacen con el famoso ‘Plan’: “Lo que estaría bien es estar en una película de James Bond ahora que estoy con Aston Martin. Rodar alguna escena por la calle con un Aston Martin me haría ilusión. Hay que hablarlo con el equipo. Ojalá salga. No empecemos otra vez con las bromas, que el año pasado con ‘El Plan’ ya hubo bastante lío. Es siempre algo que se crea en redes sociales y yo siempre intento seguir lo que vosotros indicáis”.

BREAKING: Fernando Alonso will join Aston Martin from 2023 on a multi-year contract #F1 pic.twitter.com/dfwktaMk6F — Formula 1 (@F1) August 1, 2022

Dan también se muestra muy contento con el proyecto: “Somos increíblemente ambiciosos sobre acortar los plazos para llegar donde queremos estar, pero hay una gran diferencia entre convertirse en el líder de la zona media y luchar por carreras y campeonatos. Sabemos lo que necesitamos para llegar arriba, pero llevará tiempo”.

Además, nadie mejor que él para valorar a Red Bull: “Cuando Red Bull evolucionó de Jaguar, pasaron de un presupuesto muy limitado a tener más dinero, más recursos y más fuerza técnica. Lo que está pasando en Aston Martin se asemeja mucho a lo que pasó entonces en Red Bull. Me sumé a este desafío porque sentía que podía hacer las cosas de otro modo. No se trata de hacerlo a la manera de Red Bull, Mercedes o Ferrari, sino realizarlo con una mejor: la manera de Aston Martin”.

Dan no es el único que se rinde a Fernando Alonso, Mike Krack también tuvo palabras de admiración hacia el piloto español: “Siempre quiere ganar y va a pedir a sus nuevos compañeros que se adapten a sus exigencias. Alonso era el candidato número uno de Aston Martin para sustituir a Vettel por su velocidad, eso es lo primero. Normalmente, los pilotos con esta experiencia, no tienen este deseo de ganar. Normalmente, este deseo baja, especialmente si ya han ganado. Fernando tiene esta combinación única de velocidad, hambre, motivación y experiencia. Para nosotros, es el candidato perfecto”.