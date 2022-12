Nueva fuga en Alpine: Fernando Alonso le asesta un nuevo golpe con este fichaje

La decisión del asturiano de cambiar de equipo y fichar por Aston Martin provocó un auténtico terremoto en la F-1, dinamitó al equipo Alpine e hizo caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó.

Ahora, tras una temporada en la que los enfrentamientos con su compañero Esteban Ocon y con su propia escudería han acaparado el protagonismo, el asturiano se muestra ilusionado con su etapa en Aston Martín, a la que no llega solo. Y es que el asturiano no duda en seguir pescando en la que fuera su escudería.

Aston Martin trabaja en una revolución para 2023 y dentro de pocos meses inaugurará la que, en palabras de Mike Krack, va a ser la mejor fábrica de la Fórmula 1. Pero además, como ocurre cada vez que el asturiano ficha por una nueva escudería, el equipo de ingenieros ya se ha puesto manos a la obra para ofrecerle un coche ganador. Lawrence Stroll, que lleva cientos de millones invertidos en la escudería, y el personal técnico que está desarrollando un coche ganador.

Fichajes de confianza

Alpine ya es solo un recuerdo para el asturiano que aún así sigue asentándole golpes sacando a miembros de su confianza de la escudería. Hace unos días se conocía la marcha de Michael Clayton, su jefe de prensa personal en Alpine. Se trata de una medida inédita del bicampeón del mundo de Fórmula 1 ya que Alonso nunca se había llevado un jefe de prensa de un equipo a otro. Se confirmaba así el efecto dominó desencadenado por la espantada del asturiano.

El asturiano trabajó a gusto con él durante sus dos años en la escudería gala y pidió que fichara por Aston Martin. Un deseo que su nuevo equipo no ha dudado en concederle.

Per no contento con eso, el piloto ha vuelto a provocar una nueva fuga en Alpine. Y es que Aston Martin ha hecho un nuevo fichaje: Helen Crossley, directora de redes sociales que llega desde la escudería francesa. Crossley tiene una larga experiencia no solo en la Fórmula 1, donde estuvo en McLaren sino también en el Fútbol, donde trabajó para el Chelsea.

Un miembro más de Alpine se une a Aston MArtin.@helencrossley comenzará la temporada 2023 como Jefe de Redes Sociales del equipo de Silverstone https://t.co/I4zMVGWkL2 — Aston Martin F1 Noticias 🇪🇸 (@AstonF1Spain) December 8, 2022

Con esta incorporación, es la segunda persona que llega a Aston Martin procedente de la escudería francesa y que cuenta con la total confianza del astuariano.