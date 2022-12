“Eso me asusta”, la confesión nunca oída de Fernando Alonso ante lo que le espera

Fernando Alonso ya prepara la temporada que viene con Aston Martin, dispuesto a dar a su nuevo equipo todo lo que le ha dado a Alpine. Cada año que pasa es mejor piloto, porque sabe leer las carreras, como asegura en una entrevista en Automotorundsport. “Me encanta lo que hago. Por supuesto, me gustaría tener un coche con el que poder competir por el título. Pero allí no hay sitio para mí. Por lo que se veía en el mercado, Aston Martin es uno de los equipos que puede lograr ese objetivo en dos o tres años. Eso es importante a mi edad. No tengo para siempre. Mientras haya un uno por ciento de posibilidades de volver a ganar el título, seguiré adelante. Y si no funciona como piloto, tal vez en un papel fuera del coche. Si entonces nos proclamamos campeones del mundo, eso también me llenará de satisfacción, porque podré decir que he contribuido a construirlo. Estoy encantado de meterme en un nuevo proyecto y sacarlo adelante lo antes posible”, dice Fernando Alonso que se compara con su yo de 2006: “Hoy puedo leer mejor una carrera. Sé cuándo atacar y cuándo no. En 2006, la gestión de los neumáticos apenas desempeñó un papel. Hoy sí. Con las paradas en boxes de hoy, se trata de aparcar al centímetro. Con las paradas para repostar de antaño, no importaba. De todas formas te quedabas parado diez segundos por el repostaje. Si tuviera que competir contra el Fernando Alonso de 2006, le ganaría exactamente por esos detalles”.

El reto con Aston Martin es tan apasionante como difícil. Empieza de cero: “Es cero. Soy consciente de ello. No obstante, Aston Martin cuenta con una buena plataforma. Tienen gente muy buena y están construyendo una nueva fábrica con nuevas herramientas. Dejo atrás muchas cosas buenas en Alpine que hemos desarrollado juntos en los dos últimos años. No es ningún secreto que el año pasado tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida. Ahora es perfecto. Todos los conductores que han conducido el Alpine desde entonces han elogiado la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja cuando contratas a Alonso y la desventaja cuando lo pierdes”.

Espera estar los años suficientes como para ganar con su nuevo equipo: “Mientras sienta que puedo seguir dando el 100% voy a seguir. Así que definitivamente otros dos o tres años. A mi edad tengo que enfocar muchas cosas de manera diferente. El entrenamiento, los viajes, los acontecimientos intermedios. La Fórmula 1 te quita cada vez más tiempo. Hay que organizarse bien para no agotarse”, asegura.

Pero tiene que empezar a pensar en el mañana: “Lo hago. No tengo un plan B. He sido piloto de carreras toda mi vida y sólo soy bueno en esta disciplina porque no aprendí nada más. Mi vida siempre ha estado dedicada al automovilismo. Y lo que mejor hago en este deporte es conducir. Si algún día tengo que dejar la F1, haré otras carreras. Una victoria en el Dakar sería otro reto. Porque nadie lo ha hecho nunca con esta combinación. Pero sentado en casa, eso me asusta.