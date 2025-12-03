Se acabó el debate: Red Bull anuncia quien será el nuevo compañero de Verstappen

El segundo asiento de Red Bull, junto a Max Verstappen, ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los trabajos más difíciles en la Fórmula 1 y las constantes salidas lo confirman. Tras su paso por la escudería varios pilotos han afirmado que el neerlandés es un un auténtico asesino de compañeros. Ser compañero de Verstappen no solo requiere velocidad, sino también consistencia y capacidad para rendir bajo una presión constante. Y ese ers el reto que finalmente asumirá Hadjar.

Red Bull ha confirmado el fichaje de Isack Hadjar para pilotar junto a Max Verstappen en el equipo el próximo año. El francés de 20 años asciende desde Racing Bulls, su equipo hermano, tras solo una temporada en la F1, para sustituir a Yuki Tsunoda en 2026, mientras que el piloto británico de 18 años, Arvid Lindblad, se unirá a Racing Bulls para debutar en la F1.

El desafío del segundo asiento

Hadjar ha brillado en su primer año en la categoría, consiguiendo su primer podio en el GP de los Países Bajos y una serie de puntos que lo han llevado al décimo puesto en el campeonato de pilotos. Ha demostrado confianza y seguridad, superando en puntos y en repetidas ocasiones en la clasificación al neozelandés Liam Lawson, quien continuará en Racing Bulls.

«Estoy muy agradecido a Red Bull por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo júnior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo y animándome», afirmó el joven piloto.

Hadjar, de ascendencia argelina, se unió al programa junior de Red Bull en 2022 y fue subcampeón del campeonato de F2 en 2024 antes de unirse a Racing Bulls.

Fracaso deTsunoda

Tsunoda, quien fue ascendido a Red Bull en la tercera carrera de la temporada en Japón para reemplazar a Lawson, que había completado solo dos carreras con el equipo, se mantendrá como piloto de pruebas y reserva para 2026. Se considera que el piloto japonés ha tenido un rendimiento inferior, anotando solo 30 puntos desde que se unió a Red Bull y está 15º en el campeonato.

Durante gran parte de ese período, el coche fue difícil de conducir, e incluso Verstappen tuvo dificultades, pero desde que las mejoras en Monza catapultaron al holandés a la contienda por el título, Tsunoda apenas ha mejorado. Verstappen llegará al final de la temporada en Abu Dabi este fin de semana a solo 12 puntos del líder del título, Lando Norris.

Hadjar asume uno de los puestos más difíciles de la F1 para ser compañero de Verstappen, como lo demuestra la rotación de pilotos recientes. Desde la marcha de Daniel Ricciardo en 2018, han utilizado a Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Lawson y Tsunoda. Ninguno se ha acercado ni de lejos a su nivel. El equipo está construido en torno al tetracampeón del mundo, e incluso las dificultades con el coche esta temporada se consideran resultado de seguir una dirección de diseño específicamente diseñada para Verstappen, lo que dificultaba su pilotaje.

La presión de competir junto a Verstappen también es inmensa, pero Red Bull necesita urgentemente un segundo piloto que pueda sumar puntos. Verstappen por sí solo no ha sido suficiente: McLaren los derrotó en el campeonato de constructores la temporada pasada y este año, y ahora son terceros en la clasificación, por detrás de Mercedes.

Las nuevas regulaciones en 2026 introducirán nuevos coches y nuevos motores, y Red Bull producirá sus propios motores por primera vez, y el director del equipo, Laurent Mekies, confiaba en que Hadjar podría dar un paso adelante. “Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista”, dijo. “2026 será un gran reto para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains. Son tiempos emocionantes y estoy deseando ver qué podemos lograr juntos”, sentenció.