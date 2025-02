El nuevo alerón flexible de Fernando Alonso revoluciona los test de pretemporada de la F-1: "¡Es una locura!"

La pretemporada de Fórmula 1 ha dado hoy el pistoletazo de salida con la celebración de la primera de las tres únicas jornadas de test de todo el año, concentradas en el 26, 27 y 28 de febrero, en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin.

Es la primera vez que los diez equipos participantes en la temporada de Fórmula 1 compartan pista con sus monoplazas y una gran oportunidad de medirse con los rivales y ver dónde está cada uno, lo que a su vez lo convierte en uno de los momentos más emocionantes de la temporada.

El nuevo compañero de George Russell en Maercedes, Kimi Antonelli ha quedado primero con un tiempo de 1:31.428, mientras que Fernando Alonso ha firmado una séptima posición, aunque ha sido el piloto que menos ha rodado, con tan solo 46 vueltas.

Locura por el nuevo alerón

Sin embargo lo que más ha llamado la atención hasta el punto de convertirse en la imagen del día ha sido el alerón flexible del nuevo AMR25.

El alerón delantero del AMR25 ha sido una de las piezas más analizadas. Basado en el diseño de 2024, ha sido optimizado para generar mayor carga aerodinámica a baja velocidad, mejorar el equilibrio y aumentar la estabilidad en todas las fases de las curvas, según analiza DZAN.

Entre sus principales mejoras, se han rediseñado los planos superiores para mejorar el flujo de aire hacia el suelo del coche y se ha trabajado en una mayor flexibilidad estructural para adaptarse a diferentes condiciones de carrera. Esta evolución busca ofrecer a los pilotos mayor confianza al enfrentar sectores técnicos y curvas de alta exigencia.

Una notable mejora para Fernando Alonso aunque con la duda de si podrá mantenerlo a lo largo de toda la temporada. A partir del GP de España, que es la novena cita del Mundial 2025, la FIA se pondrá más severa con la flexibilidad de los alerones y la normativa será mucho más estricta.

Pese a la prudencia que tratan de vender los de Silverstone, este nuevo alerón no ha pasado desapercibido en redes sociales donde no ha disparado las expectativas de los aficionados que ya ven a Fernando Alonso como un candidato a pelear por lo más alto. "Ilusión desbordada un miércoles a las 9:00. El Aston Martin de Alonso es estable en curva y rota bastante bien. El alerón delantero es una locura", "Ya tenemos la primera onboard de Alonso y el Aston Martin lleva el alerón delantero mas flexible de la historia y no, no es coña" o "este Aston Martin tiene una pinta de podios que no puede con ella, le veo muy diferente al del año pasado, mucho más agresivo y ese alerón nos va a dar muchas cosas" son algunos de los comentarios que han inundado las redes sociales.

¿Qué cambia en el nuevo Aston Martin?

Los cambios respecto al coche del pasado año no son demasiado importantes, aunque existen diferencias.El alerón delantero del AMR25 es una evolución significativa del que el equipo introdujo hacia el final del año pasado. Los cambios se han centrado en mejorar la carga aerodinámica a baja velocidad, el equilibrio del coche y en proporcionar a los pilotos una mayor estabilidad en todo tipo de curvas. Los pontones del AMR25 también han sido remodelados y representan el cambio visual más llamativo en comparación con su predecesor. Cuentan con un canal aerodinámico a lo largo de la superficie superior para guiar mejor el flujo de aire.

El diseño del radiador, muy compacto, ha sido reconfigurado para adaptarse a la nueva forma de los pontones. Por último, la cubierta del motor presenta una forma afilada y dentada que se extiende desde la toma de aire hasta el alerón trasero, con el objetivo de optimizar el flujo de aire hacia la parte trasera del coche.