Así es Cian Shields, el piloto que ocupará el asiento de Fernando Alonso

La batalla por el campeonato de Fórmula 1 está que arde. El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se adjudicó el Gran Premio de Qatar tras los fallos de estrategia de McLaren.

El mejor equipo del Mundial, campeón de Constructores los papaya, decidió de manera incomprensible no entrar a 'boxes' con el coche de seguridad y tuvo que pagar esa parada extra en las últimas vueltas. Pese a ser el mejor coche, el ritmo no fue suficiente como para mantenerse delante con ese déficit y Norris perdió su primera oportunidad matemática de ser campeón del mundo. El británico mantiene el liderato con 408 puntos y ahora Verstappen, quien no tiró la toalla una vez más, es segundo con 396, por los 392 de Piastri. El error de MacLaren convierte a Abu Dabi en una carrera de infarto en la que se decidirá el título. Norris llega a Abu Dhabi con una ventaja de 12 puntos sobre el ganador del Gran Premio de Qatar, Verstappen, y Oscar Piastri está cuatro puntos por detrás.

Un Gran Premio que echará el telón del Gran Circo y para el que Aston Martin ha sorprendido con una decisión inusual.

Una alineación irreconocible

En los primeros entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi Aston Martin presentará una alineación irreconocible. Ninguno de los pilotos titulares, Fernando Alonso y Lance Stroll, participarán en la sesión inicial del fin de semana.

La escudería ha confirmado que alineará a Cian Shields en la sesión inaugural del Gran Premio de Abu Dhabi, y el piloto escocés hará su debut en el fin de semana de Fórmula 1. Shields conducirá en lugar de Fernando Alonso y su compañero rival de Fórmula 2, Jak Crawford, mientras Aston Martin cumple con la última de sus sesiones obligatorias de FP1 para pilotos novatos.

Shields, que compite en su primera campaña de F2 este año, se ha mostrado muy entusiasmado por la oportunidad de trabajar con Aston Martin en un fin de semana de carrera.

"Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de pilotar en la FP1 con Aston Martin Aramco. He aprendido muchísimo trabajando con el equipo este año, tanto en el simulador como en mis pruebas de TPC, y que ahora me confíen el AMR25 en un fin de semana de Gran Premio es un momento muy especial para mí. Estoy deseando contribuir al programa el viernes y aprovechar al máximo la experiencia”, afirmó.

Desde el equipo defienden su trabajao. Gerry Hughes, ingeniero jefe de F1 Evolution de Aston Martin asegura que “Cian ha trabajado en estrecha colaboración con nuestro equipo durante todo el año, acumulando kilometraje en la maquinaria de Fórmula Uno AMR TPC y profundizando su comprensión del AMR25 a través de un programa de simulador estructurado".

"Su retroalimentación y profesionalismo han sido siempre excelentes, y ha seguido mejorando con cada oportunidad. Esta próxima sesión de FP1 es una forma fantástica de cerrar el año, aprovechando al máximo los conocimientos y la experiencia que ha adquirido para el equipo en la última carrera de la temporada", sentenció.

¿Quién es Cian Shields?

Cian Shields (nacido el 7 de marzo de 2005) es un piloto de carreras británico de ascendencia irlandesa que compite en el Campeonato de Fórmula 2 de la FIA para AIX Racing . Su elección para Abu Dabi ha supuesto una gran sorpresa ya que no figura entre las grandes promesas de la F-1.

Nacido y criado en Glasgow , Escocia, Shields es de ascendencia irlandesa. Fue subcampeón del Campeonato Abierto de Euroformula de 2023 y disputó el Campeonato de Fórmula 3 de la FIA de 2024 con Hitech .

Shields comenzó a practicar karting a los once años en 2016. En 2017, compitió en IAME Cadets, entrenado por el piloto británico de GT Dean MacDonald y se convirtió en campeón de la categoría X30 Junior en la IAME Series Benelux dos años después.

En 2022, Shields comenzó su carrera en monoplazas uniéndose a Hitech Grand Prix en el Campeonato GB3. A finales de 2023, Shields se reincorporó a Hitech Pulse-Eight para las pruebas de postemporada del Campeonato de Fórmula 3 de la FIA . Ese mismo diciembre, se anunció que Shields pilotaría para Hitech durante la temporada 2024 de F3 de la FIA

Shields participó en las dos últimas rondas de la temporada 2024 de Fórmula 2 con AIX Racing , reemplazando a Niels Koolen y continuó en el equipo para su primera campaña completa de Fórmula 2 en 2025.

En junio de 2025, Shields participó en una prueba privada de Fórmula Uno con Aston Martin en Monza, conduciendo el Aston Martin AMR23

El escocés, nacido en Glasgow, no ha sumado ni un solo punto en sus dos años en la Fórmula 2 y la Fórmula 3.

En 2024, compitió para Hitech en la Fórmula 3. Su mejor resultado fue un 14º puesto en la carrera al sprint de Barcelona, en el mismo coche en el que su compañero, Luke Browning, terminó tercero en la clasificación general.

Sin embargo, fue ascendido a la Fórmula 2 para las últimas carreras, en Qatar y Abu Dhabi, donde compitió para AIX. También está disputando la temporada 2025 para la escudería, y no ha logrado puntuar.