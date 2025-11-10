El capo de Ferrari ya se ha hartado de Hamilton y Leclerc

El italoestadounidense John Elkann, presidente ejecutivo de Ferrari, ha instado a "hablar menos" a los pilotos de la escudería de Fórmula Uno, el monegasco Charles Leclerc y el británico Sir Lewis Hamilton, tras sus quejas después del Gran Premio de Brasil.

"En la Fórmula Uno tenemos a los mecánicos, que han hecho su trabajo, entre la ''pole'' y las paradas en ''boxes''. Lo mismo ocurre con los ingenieros, con un coche que evidentemente ha mejorado. El resto no ha estado a la altura", atizó Elkann durante un evento de patrocinio en Roma relacionado con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026. .

"Tienen que concentrarse en conducir y hablar menos. Todavía nos quedan algunas carreras y no es imposible llegar al segundo puesto", añadió.

Ninguno de los dos pudo terminar la carrera en Interlagos por daños en sus respectivos monoplazas por accidentes. El caso del británico y siete veces campeón del mundo, por dos toques con Carlos Sainz y el argentino Franco Colapinto; el monegasco, por otros dos roces con el italiano Kimi Antonelli y el australiano Oscar Piastri.

Hamilton, en concreto, habló después de la carrera con decepción por los resultados cosechados hasta el momento, algo habitual también en el caso de Leclerc en las últimas semanas.

Elkann, de 46 años, es un Agnelli con apellido estadounidense -nieto del magnate Gianni y primo de Andrea, expresidente del Juventus Turín- y uno de los empresarios más importantes de Italia. Es, además del presidente de Ferrari, el director ejecutivo de Exor, el grupo financiero de la familia Agnelli que controla el Juventus Turín.