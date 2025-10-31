Golpe letal a Lewis Hamilton: Ferrari lo tiene claro y ya hay sustituto

No corren buenos tiempo para Lewis Hamilton. El vertiginoso mundo de la Fórmula 1 está repleto de especulaciones y una de las que resuena con fuerza en el paddock es la referente al futuro del británico.

Fuentes de ESPN aseguran que Ferrari se prepara para un cambio radical al no extender el contrato de Lewis Hamilton más allá de 2026. Esto no es solo un rumor, es un potencial terremoto para el Gran Circo.

El piloto más laureado de la historia aún podría darle la vuelta a su paso por Maranello, sobre todo si las nuevas regulaciones de 2026 juegan a su favor. Pero si no hay mejora, podría ser el final de la era Hamilton en la Scuderia de Maranello.

El heredero perfecto

Según esta información, Ferrari no solo no renovará el contrato de Lewis Hamilton debido a las dificultades en su temporada debut con el equipo sino que ya tienen sustituto. Sin podios aún, el piloto de 40 años podría ser reemplazado por la joven promesa Oliver Bearman. Tras brillar con Haas y lograr un histórico P4 en el GP de México 2025, superando incluso a Esteban Ocon, Bearman se perfila como el heredero perfecto para vestir de rojo.

Sin embargo, la escudería italiana no lo tendrá fácil. Lewis Hamilton, que nada tenía que ganar ya en Mercedes, quiso cumplir el sueño de la niñez de correr en Ferrari, al margen de los 100.000 euros diarios de sueldo, y meses después de conseguirlo está al borde del hundimiento personal.

La cláusula que ata a Ferrari

Sin embargo, aunque su rendimiento no sea el esperado el inglés cuenta con una cláusula secreta que tiene de manos atadas a la escudería italiana. Lewis Hamilton tiene el poder de extender su contrato con Ferrari hasta 2027, independientemente de su rendimiento deportivo, según un informe.

Un informe de la Gazzetta dello Sport ha sacado a la luz detalles controvertidos del contrato: el contrato plurianual de Hamilton con Ferrari vence oficialmente a finales de 2026, con opción a un tercer año. Además, esta opción está completamente en sus manos. El equipo tiene poca influencia sobre si el británico continúa pilotando para la Scuderia en 2027.

La principal razón son las ventajas comerciales que aporta el campeón mundial Ferrari. Su nombre genera una enorme atención mundial. «Ferrari lo seguirá, pase lo que pase», afirma el informe.

En términos deportivos, sin embargo, el veterano está bajo presión. Desde una actualización técnica en primavera, ha tenido problemas con la parte trasera del Ferrari, en comparación con Leclerc, quien consiguió los seis podios de la Scuderia en 2025. Hamilton insiste en que todavía le encantan las carreras y quiere seguir luchando por su octavo título para lo que la temporada 2026 será crucial.

Si no muestra su mejor forma en el revisado Ferrari 2026, podría ser el último capítulo de una extraordinaria carrera en la Fórmula 1 pero eso solo está en manos del británico.