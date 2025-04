La cruda realidad de Lewis Hamilton: "Está totalmente maltrecho e indefenso"

No está siendo la temporada soñada por Lewis Hamilton en su estreno con Ferrari. El heptacampeón del mundo pareciera no adaptarse al SF-25, está muy por detrás de su compañero de equipo, Charles Leclerc. El británico ocupa el séptimo lugar del campeonato con 31 puntos mientras su compañero Leclerc es quinto con 47. Desde su triunfo en la carrera al sprint de China, el expiloto de Mercedes no levanta cabeza.

Un pésimo arranque que ha desatado durísimas críticas desde Italia. “Esta muy por debajo de las expectativas”, sentenció La Gazzeta Dello Sport, uno de los medios más importantes de Italia. Además, aseguró que “Lewis Hamilton y Ferrari aún no se llevan bien” y que el inglés “está en un túnel sin salida”.

A pesar de la expectativa generada alrededor de su llegada a la Scuderia y su victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de China, el rendimiento del británico ha sido inconsistente, alimentando las críticas y generando rumores sobre su posible retirada.

Durante el GP de Arabia Saudita se esperaba que el siete veces campeón pueda dar vuelta la situación, pero finalizó séptimo a más de medio minuto de su compañero de equipo, que logró completar el podio.

"Parece desplomado"

En este escenario, Ralf Schumacher, ex piloto de F-1 y hoy comentarista, analizó la actualidad del británico e hizo un crudo diagnóstico.

"Está totalmente maltrecho e indefenso. Vemos a Lando Norris y hablamos mucho de él, pero con Lewis es casi peor. Su lenguaje corporal lo dice todo, parece desplomado", añadió. Schumacher fue más allá y cree que esta falta de velocidad podría terminar por cansar a Hamilton y hacer que se aleje del "Gran Circo".

"Si sigue así, entonces no es divertido. En algún momento se levanta por la mañana y piensa: 'Dios, ¿por qué me estoy haciendo esto a mí mismo? Ya no me divierto, no puedo hacerlo, y siento que estoy interponiéndome en el camino de mi equipo'. Veo el peligro de que diga: 'Cuidado, ya no quiero esto. Quiero vivir mi vida, tengo 40 años, soy muy rico, no voy a hacer más esto'", sentenció.