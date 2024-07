Aston Martin se la juega a Fernando Alonso en el Gran Premio de Hungría de F1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se aprovechó de la lucha por el Mundial entre su compañero de equipo, el británico Lando Norris (McLaren), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) para ganar el GP de Hungría y sellar su primer triunfo en F1, aunque para ello tuvo que esperar a dos vueltas del final, cuando Norris dio su brazo a torcer y cedió la primera posición a su compañero. No fue un buen día para los españoles. Fernando Alonso siempre en tierra de nadie, acabó undécimo, lo mismo que le ocurrió a Carlos Sainz, que estuvo sexto la mayor parte de la carrera sin posibilidad de adelantar y sin sufrir tampoco por detrás.

Norris, que se había puesto líder a veinticinco vueltas del final por entrar antes a 'boxes' que su compañero Piastri -líder hasta ese momento-, estuvo durante veinte vueltas haciendo oídos sordos a los mensajes de su equipo, que le exigió que devolviera la posición, algo que terminó haciendo en una carrera en la que recortó diez puntos a Verstappen, que acabó quinto tras un toque con el británico Lewis Hamilton (Mercedes). Hamilton completó el podio.

La superioridad exhibida por McLaren, que llegó a recalcar a Norris que para ganar el Mundial necesitaría "al equipo y a Piastri" mientras no cedía la primera posición, muestra un cambio de tendencia en este decimotercer gran premio de la temporada, en el que Norris ya desafía la hegemonía de Verstappen.

Fernando Alonso, mientras vivió un mal día, porque Aston Martin no estuvo acertado en la estrategia y después tuvo que ver cómo su compañero Lance Stroll se la jugaba. "En la primera parada estuvo la carrera; ya sabía que no íbamos a coger puntos. Todos los hablamos en la reunión de estrategia esta mañana, así que no sé por qué paramos en la vuelta 7. Me mandaron dejar pasar a Lance para intentar pasar a Yuki", contaba después Fernando Alonso.

Fernando Alonso no ocultaba, en carrera, su enfado con la estrategia del equipo, que maneja mal las entradas en boxes. "No quiero saberlo, amigo. Hemos perdido la carrera con todo el mundo", decía a sus ingenieros por la radio. Después seguía igual de frustrado. "Al final es un punto para el equipo, da igual quien lo coja. Tenemos mucho desgaste, y teniendo un set de duros y otro de medios sabíamos que teníamos que hacer stints parecidos, así que en la vuelta 4 o 5 dije que las ruedas se sentían mejor de lo esperado y que quizás podríamos estirar, pero en la vuelta siguiente me mandaron parar. La pena es que de tantos ganadores, nosotros no estamos en esa lista ni estamos cerca.