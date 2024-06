Escándalo en la F-1: Investigan el sabotaje de Mercedes al coche de Hamilton

La fórmula 1 está viviendo una de las temporadas más convulsas que se recuerdan. Tras el caos provocado por el caso Horner, otro escandalo amenaza con dinamitar el Gran Circo. En un giro inesperado, la temporada 2024 de la Fórmula 1arrancó con un escándalo que amenaza con cambiar el curso del equipo Red Bull. Christian Horner, el respetado jefe de la escudería campeona del mundo, se situaba en el ojo de la tormenta debido a acusaciones de conducta inapropiada y un escandaloso contenido filtrado en las redes sociales.

A pesar de haber sido exonerado por Red Bull y la Fórmula 1, Christian Horner se vio envuelto en una enorme controversia tras la filtración de una carpeta de Google Drive que contiene capturas de conversaciones comprometedoras entre él y su asistente personal. Las imágenes revelaban una serie de interacciones inapropiadas, que van desde insistentes solicitudes de fotos hasta videollamadas explícitas.

El escándalo puso patas arriba el paddock e incluso el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, avivó el fuego pidiendo más transparencia. Wolff cuestionó el manejo de Red Bull Racing de la investigación y el escándalo de sexting y pidió a la FIA que actuara al respecto. Y ahora, como si de un boomerang se tratara, la escudería alemana se ha visto envuelta en otro escándalo desvelado por el mismo método: un email.

Una denuncia vía email

Un correo electrónico anónimo enviado a la comunidad de Fórmula Uno afirma que Lewis Hamilton está siendo "saboteado" en Mercedes. El equipo insiste en que la correspondencia no fue escrita por un empleado sino por un fanático de Hamilton que cree que su hombre está perdiendo frente a George Russell porque el jefe Toto Wolff se siente menospreciado por la decisión del siete veces campeón del mundo de unirse a Ferrari. estación.

Hamilton ha afirmado que no está al tanto de la carta, pero Mercedes se tomó el asunto tan en serio que investigaron la dirección IP desde la que se envió el correo electrónico, aunque no pudieron localizar su fuente. En este sentido, el diario neerlandés Telegraaf especifica que Mercedes no ha podido rastrear la procedencia del correo electrónico y ha recurrido a la Policía.

El mensaje en cuestión fue enviado el pasado 10 de junio, un día después del Gran Premio de Canadá, en el que Hamilton terminó cuarto, un lugar detrás de Russell, a los mismos destinatarios que la filtración de los intercambios del jefe de Red Bull, Christian Horner. con una empleada en marzo.

Sabotaje sistemático del coche

El hecho de que los destinatarios fueran los mismos parecería indicar que el remitente está conectado a los círculos de Fórmula Uno, aunque se puede acceder a esas direcciones de correo electrónico desde otro lugar. Una fuente cercana afirmo a Daily Mail bajo condición de anonimato que el contenido del correo electrónico era bastante concreto sobre el sabotaje a Hamilton que ha sido superado por Russell 8-1 esta temporada y está a 14 puntos del joven británico.

El correo electrónico decía: "Algunos de nosotros en el equipo estamos descontentos con el sabotaje sistemático de Lewis, su coche, su estrategia de neumáticos, su estrategia de carrera y su salud mental. Lewis está excluido y están sucediendo algunas cosas clandestinas (sic) de las que la gente debe estar consciente. Haga las preguntas y la verdad saldrá a la luz. Todo está en los datos y queda registrado. Con la excepción de Bono (Peter Bonnington, ingeniero de carrera de Hamilton) y aquellos de nosotros que amamos a Lewis, otros están en un recorrido peligroso que, en última instancia, podría poner en peligro la vida de Lewis, de otros conductores e incluso del público. Una estrategia con neumáticos fríos es una sentencia de muerte".

Hamilton, hablando antes del Gran Premio de España en una conferencia de prensa notablemente irritado con Russell, dijo: "Ellos saben que hemos sido un equipo fuerte y hemos trabajado duro juntos. Es fácil emocionarse. En la última carrera sólo comenté mi rendimiento. Necesitamos apoyo, no negatividad. Por supuesto, las cosas siempre se pueden hacer mejor dentro del equipo y eso se logra a través de conversaciones y comunicación. Eso es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Todos queremos terminar en lo más alto y creo que se lo debemos a nuestra relación a largo plazo".

La investigación sigue abierta.