Fernando Alonso confiesa su mayor frustración con Aston Martin y no tiene que ver con su coche: "¡Es sorprendente...!"

La temporada con más carreras de la historia de la fórmula 1 echó el telón en el circuito de Yas Marina con Max Verstappen de nuevo como campeón. Una temporada marcada por la salida de Hamilton de Mercedes y la de Carlos Sáinz de Ferrari pero también por la renovación de Fernando Alonso por Aston Martin. A partir de ahora, las escuderías ya está centradas en las mejoras de sus monoplazas y la nueva reglamentación para 2026 que buscará equilibrar la eficiencia y la competitividad en pista, introduciendo cambios significativos en alerones, dimensiones y aerodinámica activa.

Pero mientras los equipos se encierran en sus cuarteles generales para preparar la próxima temporada se suceden los rumores, el baile de pilotos y la entrevistas de figuras relevantes de las escuderías. Fernando Alonso, que hace unos días sorprendió con su brutal entrenamiento y el tamaño de su cuello ha sido el último en analizar la pasada temporada. En unas declaraciones a RacingNews365, el asturiano sorprende al desvelar los que le ha resultado aún más desesperante y frustrante que los fallos en el desarrollo de su monoplaza.

Los problemas de desarrollo

El piloto de Aston Martin ha confesado su frustración por el papel de los medios de comunicación y de los pilotos de la F1, a los que se les exige "explicar" sus malas actuaciones.

Después de una primera temporada sólida en Aston Martin en 2023, la suerte de Alonso cayó en 2024, logrando un quinto puesto como mejor resultado en Arabia Saudita y cayendo del cuarto lugar en la clasificación de pilotos al noveno.

Aston tuvo problemas con el desarrollo del automóvil durante la temporada con múltiples paquetes de actualización que no entregaron el impulso esperado, y el equipo no sumó puntos en cuatro de las últimas seis carreras, ya que ocupó un solitario quinto lugar en la clasificación, terminando solo 29 puntos por delante de un aumento tardío de Alpine .

Una frustración constante

Al reflexionar sobre las preguntas de los medios a los pilotos sobre el rendimiento del coche, el dos veces campeón Alonso expresó su constante frustración.

"La parte más frustrante para mí son los medios de comunicación, porque, no tengo nada en contra de ustedes, pero es parte del fin de semana en el que tratamos de explicar a los seguidores y a ustedes por qué estamos aquí", dijo a los medios, incluido RacingNews365.

"Cuando tenemos que hablar con los medios, es un poco sorprendente que tengamos que explicar por qué estamos aquí, porque no es como si hubiéramos estado en el podio en la última carrera y luego nos quedaran fuera [tempranamente]. Venimos y afrontamos los fines de semana sabiendo nuestra posición, aceptando nuestra posición y no estamos contentos con ella, pero seamos claros, no podemos sentirnos frustrados", añadió.

Por último el piloto se mostró esperanzado en la próxima temporada. "Sólo necesitamos aprender y seguir adelante como equipo [para 2025], porque siendo realistas, en este momento solo tenemos la posibilidad de mejorar".