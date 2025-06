Fernando Alonso y la "oportunidad de jugar"

El factor fundamental en la temporada de Alonso está siendo la paciencia sin quitar ojo a lo que está ocurriendo con el que será su nuevo coche. Ahora la pelea es con los pilotos de la zona media: "No me gusta perder, así que en cada carrera en la que no ganas estás deseando que llegue la siguiente y poder tener una pequeña revancha. Hay que intentar batir a Hadjar, a Hunkenberg, a Gasly... Si esa minicarrera que hacemos entre nosotros no la consigues ganar te da un poco de coraje. En Miami, hace tres carreras, estábamos a 20 segundos del penúltimo coche, era un poco preocupante. Hay un cambio, hemos estado siempre en el 'top 10' en todas las sesiones en Barcelona. Ahora estamos en la zona media: algunas carreras estamos entre el 10 y el 12 y otras estaremos entre el 13 y el 16, pero ya no estamos destacados de 19 y 20. Eso nos da la oportunidad de jugar", apuntó el bicampeón del mundo en Montmeló.

Después de ocho carreras este curso, Alonso sólo tiene una fecha fija en mente: Australia 2026. Ese es el fin de semana marcado en rojo para el asturiano por muchas causas y, más que nada, porque puede convertirse en la última oportunidad para lograr el ansiado tercer título. Aquel que rozó en 2010 y 2012 y perdió por un error estratégico que revolucionó Ferrari posteriormente y por pura mala suerte cuando Vettel sobrevivió a un choque que en el 99 por ciento de los casos hubiera significado la retirada.

El piloto español siempre sale a tope en cada carrera y el hambre, a pesar de la edad, no pasa y siempre quiere más. En Barcelona acabó noveno, pero un coche inferior al suyo, el Sauber de Hulkenberg, fue capaz de acabar quinto, algo que hubiera estado en su mano. Si fuera por Alonso, el campeonato pasaría volando ya que está muy centrado en el nuevo reglamento, la concepción que pueda estar haciendo Newey y en ayudar todo lo posible. Para 2026 se dará una circunstancia que el ovetense nunca ha disfrutado antes. Correrá con la actual unidad de potencia campeona, la de Honda; el coche lo hará el diseñador que más títulos del mundo tiene, Adrian Newey, campeón del mundo en los últimos cuatro años más otros tantos que ganó con Prost o Vettel. Su escudería, Aston Martin, ha invertido en una nueva fábrica, un nuevo túnel de viento y un nuevo simulador. Es decir, es la escudería de moda y donde han llegado elementos que pueden ofrecer el equilibrio necesario para obtener el éxito. Es cierto que la escudería está progresando en muchos aspectos, y a pesar de tener mucho dinero, existe un límite presupuestario que hay que respetar bajo amenaza de sanción. 2026 es el objetivo, aunque ahora preocupan algunas declaraciones de Newey sobre la correlación de datos entre el túnel de viento, el simulador y la realidad. Todo son datos, datos y más datos y si algo falla el proyecto se va al traste. Él estaba en McLaren cuando creó el MP4/18, un monoplaza super agresivo que nunca llegó a correr en el campeonato porque resultaba peligroso y poco fiable. Los datos.