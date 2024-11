Fernando Alonso, señalado: sale a la luz su traición a Aston Martin

El pasado mes de febrero saltaba el bombazo que revolucionó por completo la Fórmula 1. Lewis Hamilton había decidido no renovar con Mercedes y así cumplir el sueño de todo piloto de Fórmula Uno: vestir de rojo. Las conversaciones fueron sencillas. Vasseur es muy amigo del inglés, ya que corrió con su equipo de F3 y F2 y desde entonces tienen una gran relación. El propio Vasseur reconoció que hablaba con el británico casi todas las semanas. Además, Hamilton mantenía una gran amistad con el presidente de Ferrari, John Elkann, nieto del creador del imperio FIAT, Agnelli.

Un golpe histórico que amenazaba con hacer caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó. El jefe de Mercedes, Toto Wolff desveló hace unas semanas que Carlos Sainz padre fue el que destapó el fichaje de Hamilton por Ferrari alertando a su escudería de las negociaciones y ahora ha vuelto a dar detalles de lo que ocurrió en las horas y días después del adiós de Hamilton. Pero lo que ha llamado la atención es un detalle que señala directamente a Fernando Alonso.

¿Traición a Aston Martín?

El jefe de Mercedes ha revelado en una entrevista en The Guardian que el asturiano se puso en contacto con él para interesarse por el sillón que dejaba libre el británico.

La confirmación de que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, abandonará Mercedes al finalizar la próxima temporada para vestir de rojo con Ferrari en 2025, y la crisis en Red Bull, desataron un sinfín de especulaciones y movimientos potenciales que alterarían significativamente la alineación de pilotos. Mucho se rumoreó sobre el futuro de Fernando Alonso. Pero el asturiano puso fin a todos ellos de un plumazo al anunciar su renovación por Aston Martin hasta al menos 2026.

Fue en abril cuando el piloto asturiano anunció la firma un contrato multianual con la escudería británica que se irá renovando año tras años y que, de momento, le mantiene en el equipo verde dos años más.

Pero su fidelidad a los de Silverstone no fue tan rotunda y antes de estampar su firma realizó ciertos movimientos como el que acaba de desvelar el jefe de Mercedes.

Una llamada "inmediata"

Solo unas horas después del anuncio oficial, Fernando Alonso llamó personalmente a Toto Wolff, CEO de la escudería alemana, para interesarse por el asiento. "Esa misma tarde, recibí llamadas de otros pilotos cercanos a Charles Leclerc. Fernando Alonso también me llamó", asegura Toto Wolff. El jefe de equipo austriaco confirma también lo que en su día fue un secreto a voces, y es que fue Carlos Sainz y su padre quienes dieron el chivatazo a Mercedes del fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari varias semanas antes de que este se produjese, buscando también la posibilidad de coger el asiento que dejaba libre el piloto británico tras su marcha.

"No me sorprendió en absoluto. Sabía que esto iba a pasar unas semanas antes, cuando recibí una llamada de Carlos Sainz y su padre. Me dijeron que 'algo se estaba moviendo' y yo respondí que por qué iba a suceder eso antes del inicio de temporada", concluye Wolff desvelando también que hasta el propio entorno de Charles Leclerc también le llamó para mostrar su interés en compartir equipo junto a George Russell.