Hamilton lanza un dardo en toda regla a Fernando Alonso tras sus quejas en Singapur

Los mensajes de radio de Fernando Alonso se convirtieron en protagonistas del GP de Singapur, especialmente su brutal enfado contra Hamilton ante el que el británico no ha dudado en reaccionar con un dardo en toda regla.

El asturiano lanzó un furioso mensaje de radio lleno de palabrotas tras cruzar la bandera a cuadros en el Gran Premio de Singapur, tras un controvertido final para Lewis Hamilton . Alonso partió décimo, pero mantuvo un gran ritmo de carrera, aunque perdió varias posiciones durante una parada lenta en boxes. Sin embargo, el piloto de Aston Martin recuperó rápidamente la posición de mitad de parrilla.

El dos veces campeón logró llegar hasta el octavo lugar, antes de alcanzar repentinamente a Hamilton en la última vuelta. Hamilton había estado a una distancia cómoda por delante de su ex compañero de equipo en McLaren , pero se encontró sin frenos en las últimas vueltas.

Esto provocó que el británico tuviera que tomar varias atajos, lo que le llevó a ser citado ante los comisarios por exceder los límites de la pista en demasiadas ocasiones. Alonso observó cómo Hamilton solucionaba su importante problema con los frenos y casi le arrebató el séptimo lugar al siete veces campeón del mundo.

El español cruzó la meta a sólo cuatro décimas de Hamilton, pero furioso, le permitieron seguir corriendo sin que funcionaran los frenos. Un Alonso furioso dijo por la radio: "No me lo puto creo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Es seguro conducir sin frenos?".

Cuando le informaron que el equipo lo estaba investigando y lo elogiaron por recuperarse hasta la octava posición, Alonso respondió: "Deberías estar séptimo, joder. No puedes conducir. Ayer no respetaste la bandera roja. Hoy, pista libre para ellos. Quizás demasiado".

"18 years of..."

Tras las quejas del asturiano, Hamilton no ha dudado en tirar de humor británico para mofarse del asturiano en una publicación en Instagram. Se trata de un vídeo con una recopilación de la frase 'I don't believe it' de la serie británica 'Un pie en la tumba', donde el personaje VictorMeldrew, interpretado por Richard Wilson, repite ese «no me lo puedo creer» una y otra vez. Pero por si eso fuera poco lo ha acompañado con un mensaje que no ha dejado lugar a dudas: '18 años de...'.

Los aficionados no han tardado en mirar 18 años atrás para llegar justo a 2007, fecha en la que ambos pilotos vivieron su periodo de máxima rivalidad.

El británico echa así más leña al fuego a la polémica y los seguidores de la fórmula 1 ya esperan con impaciencia la respuesta del asturiano.