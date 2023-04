Madrid tendrá Fórmula 1: Así es el magaproyecto de 200 millones de Ayuso

Madrid tendrá fórmula 1. Isabel-Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cada vez ve más clara la llegada de un circuito de Fórmula 1 a la capital. La oferta ya está en manos del CEO de la competición, Stefano Domenicali, y Ayuso no solo se muestran optimistas sino que asegura que será el mejor circuito del Mundo.

"Sería un circuito urbano que se monta y se desmonta. No sería en Jarama, sino en el entorno de Valdebebas e IFEMA. Utilizaríamos las mejores infraestructuras que ya tiene IFEMA y lo juntaríamos con la milla de los musicales, con restaurantes, tiendas... No hay un circuito de Fórmula 1 en el mundo como ese, ahora mismo", ha adelantado la presidenta madrileña.

Ayuso es una amante más del motor y, por ello, está poniendo todos sus esfuerzos en el proyecto del circuito madrileño. El primer logro ha sido acoger el evento 'F1 Exhibition', que se está celebrando en el recinto ferial de IFEMA. Todo un paso adelante para lograr el objetivo principal: una fecha en el calendario de la Fórmula 1 que llegaría, probablemente, durante la próxima legislatura.

Un mega proyecto que además desbancaría a Cataluña. El GP de España, que se celebra en el Circuit de Barcelona-Catalunya, tiene contrato con la Fórmula 1 hasta 2026. Domenicali ya ha asegurado que sería difícil que un mismo país acogiese dos Grandes Premios, así que el proyecto de Madrid tiene como objetivo la temporada 2027.

El presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA, José Vicente de los Mozos, también confirma las negociaciones con la FOM (Formula One Management, los dueños del campeonato) para hacer realidad el Gran Premio de Madrid.

De Ifema a Valdebebas

De esta forma, Madrid volverá a recuperar la Fórmula 1, con un circuito semiurbano en los alrededores de IFEMA. El circuito de Fórmula 1 de Madrid será un trazado urbano en la línea de la tendencia actual de la categoría, que está tratando de acercarse a las ciudad. Estará ubicado principalmente en IFEMA aunque pasará por Valdebebas y por debajo de la M-11.

En principio el plan de los organizadores sería aprovechar una de las largas calles que cruzan desde IFEMA hasta Valdebebas para instalar allí la recta de meta, por debajo de la M-11 y en dirección a la ciudad deportiva del Real Madrid. Un circuito completamente urbano para acercar la Fórmula 1 a la ciudad.

200 millones de presupuesto

El presidente señala que IFEMA ya ha presentado un proyecto en firme a la FOM para que la capital vuelva a tener un GP (recordemos en 1981, el Circuito del Jarama fue escenario de su última carrera de Fórmula 1). Asimismo confirma que la celebración del GP podría generar unos ingresos anuales de 500 millones de euros. El Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid, estará financiado al 100% por el sector privado y para su construcción se calcula un presupuesto de 200 millones de euros.

F-1 y Moto GP, juntos en Madrid

Pero el bombazo para Madrid puede ser aún mayor. El homólogo de Domenicali en MotoGP quiere hacer un Gran Premio de Madrid con la Fórmula 1 el mismo fin de semana según confirmó en una entrevista en "El Partidazo" de la cadena Cope.

"He hablado con Stefano Domenicali para hacer un campeonato de F1 y de motociclismo el mismo fin de semana en el mismo circuito. Stefano me ha hablado para un circuito en Madrid y he hablado con el alcalde de Madrid. Tenemos que ver porque necesitamos escapatorias más grandes que son más difíciles en circuitos no permanentes. Tenemos contrato hasta 2027 con los circuitos; sería para más tarde", añadió.