La foto de Marcos Llorente que desata la crítica en redes: "Es una provocación a Sergio Ramos"

El Atlético de Madrid se marcha a las vacaciones con los deberes hechos tras ganar al Sevilla. Más allá del 1-0, la polémica estuvo servida en redes sociales cuando Marcos Llorente subió un tuit deseando felices fiestas con un emoticono de un guiño. El mensaje estaba acompañado de una fotografía donde se apreciaba a Sergio Ramos en el suelo. Muchos aficionados criticaron la imagen y Marcos Llorente salió públicamente para dar una explicación.

"Lo mejor es ceñirse a los hechos. Una foto del gol, la única que tenía, y un mensaje de feliz Navidad en víspera de Nochebuena. Sinceramente, no hay más conversación posible. Nunca me he burlado de un compañero de profesión. Contento con la victoria y con desconectar unos cuantos días. Es lamentable tener que aclarar esto, pero así va el mundo. Nuevamente, felices fiestas a todos", zanjó el centrocampista.

Por su parte, Sergio Ramos no habló al respecto. Ambos coincidieron durante su etapa en el Real Madrid, donde siempre mostraron una gran amistad.