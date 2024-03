La frase de Miguel Oliveira sobre Marc Márquez que da que pensar

Miguel Oliveira comenzaba la pasada temporada una nueva etapa con piloto de Aprilia que quedó finalmente condicionada por distintas lesiones y lances en la pista que le impidieron desarrollar el rendimiento que anticipaba su enorme potencial, ya que en aquel momento las cinco victorias de su palmarés de MotoGP le situaban como el cuarto piloto de la parrilla de la clase reina con más triunfos solo por detrás de Marc Márquez, Fabio Quartararo y Pecco Bagnaia.

Más Noticias Reportaje Carlos Tatay se ilusiona con el Dakar tras su lesión medular

Ahora comienza su segunda campaña con el fabricante italiano en el seno del equipo norteamericano Trackhouse y vuelve a la acción con su ilusión intacta y la intención de firmar una gran actuación precisamente ante sus compatriotas en el GP de Portugal que se celebra el próximo fin de semana.

Tras lograr su primer punto de la nueva temporada en la prueba inaugural del pasado GP de Qatar en un complicado fin de semana, el mejor piloto portugués de todos los tiempos llega a la ronda mundialista de su país en el Circuito Internacional del Algarve con la determinación de recuperar las sensaciones que le llevaron en 2020 a conseguir en este mismo escenario la que fue entonces su segunda victoria de MotoGP.

¿Cómo has visto en el inicio de temporada la evolución de Marc Márquez sobre la Ducati y de Álex Rins sobre la Yamaha, embajadores como tú de Estrella Galicia 0,0?

«Bueno, a Marc [Márquez] con la Ducati lo he visto muy bien. Se ha visto que en esta carrera [GP de Qatar] igual se guardó un poco, creo que quería empezar con un resultado sólido, pero ya me lo esperaba, la verdad, porque al final del día nunca vemos a un piloto reciente con una Ducati que no haya ido rápido. Álex [Rins] tiene otro reto entre manos. Sabemos que su moto todavía tiene algunas dificultades y no pueden lograr los resultados que conseguían en el pasado. Igualmente, le he visto bien, competitivo y no muy lejos de su compañero, que creo que será su mayor objetivo».

Después del GP de Qatar, ¿qué esperas del próximo GP de Portugal, corriendo delante de tus compatriotas?, ¿es un circuito que te gusta especialmente?

«Bueno, espero un mejor resultado. Seguramente, sin la penalización que tuve que cumplir el domingo en Qatar, creo que el resultado hubiera sido otro, así que me veo con capacidad para hacerlo mejor en Portugal. Es mi circuito preferido, por lo que es más natural rodar rápido en Portimao».

¿Has superado completamente las lesiones del pasado año?, ¿cómo te condicionaron entonces?

«Sí, estoy recuperado. Por suerte, el invierno ha sido bastante largo para hacerlo. En Qatar he podido comprobar que ya estaba al cien por cien. El pasado año la lesión del hombro me condicionó bastante para poder pilotar libre, lo que también condicionó mi progresión con la moto».

¿Qué objetivos tienes para esta temporada?, ¿cómo te encuentras con tu nuevo equipo?

«Después de tener los problemas del año pasado, me gustaría subir al podio o ganar una carrera, eso ya me haría muy feliz. En el equipo hay gente nueva, es muy temprano para decir qué efecto tendrá a lo largo del campeonato, pero me gusta bastante estar en un ambiente donde te piden que digas qué necesitas. Es el único ingrediente que te falta para tenerlo todo».