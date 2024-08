La frase viral de Dani Olmo sobre su llegada al Barça

Dani Olmo ya manda en el Barça tras anotar su primer gol con la camiseta culé. El atacante vive un momento espectacular y ahora quiere reivindicarse después de estrenarse con la camiseta blaugrana. "Acabo de llegar. Yo me siento bien. He jugado dentro del equipo con muchos jugadores. He tenido la oportunidad de estar con ellos a nivel selección. Con otros los acabo de conocer, pero es como si nos conociésemos de hace mucho tiempo. Líder o no líder es algo que no pienso ni importa. Al final, lo único que quiero es ganar y ya está. Y seguir ayudando al equipo de esta manera", aseguró el atacante.

Más Noticias Dani Olmo ya manda en el Barcelona y marca el gol de la victoria en Vallecas (1-2)

Olmo fue preguntado por otros compañeros de equipo a los que ya conocía de la selección. "Sí, yo también tenía ganas de jugar en el Barça con jugadores como Lamine, Robert o Pedri, por ejemplo. Pero sí, con Lamine es un jugador que siempre me ha llevado muy bien y conectamos muy bien, tanto dentro como fuera. En la Eurocopa ya se vio, esas asistencias que me dio, como el gol de Alemania, por ejemplo. Y también el gol del Rayo, que me lo ha dado él. Esperemos seguir dando muchas alegrías", alegó el futbolista.

Olmo dejó varias frases para el recuerdo cuando le preguntaron por Flick. "Es un entrenador muy claro, cercano, que cualquier cosa que necesites va a estar ahí para ayudarte o explicarte. Y muy ambicioso, muy ambicioso, que tiene el ganar entre ceja a ceja y es lo único que quiere, tanto él como su staff. Él quiere dominar los 90 minutos, que presionemos los 90 minutos. Y para eso hay que estar bien físicamente. Yo creo que el equipo está a la perfección. Hemos hecho una muy buena pretemporada. Tanto los que estuvieron en América como los que nos incorporamos más tarde. El equipo está en plenas condiciones físicas para hacer lo que el míster nos pide", dijo Olmo.

Olmo está a llamado a liderar a un Barça que, salvo sorpresa, no podrá inscribir a nadie más en esta recta final de temporada.