Ancelotti se muerde la lengua con la inscripción de Dani Olmo

Carlo Ancelotti pide tranquilidad tanto para el Real Madrid como para sus delanteros en este comienzo de temporada. Ha asegurado que no ve preocupado a Mbappé, y que dos semanas sin hacer gol no es un motivo para que él se preocupe sobre el francés. "El último gol de Mbappé fue el 14 de agosto, no ha marcado en dos semanas, no es tiempo suficiente para preocuparnos. Él está contento y feliz, tiene ganas de marcar en el próximo partido, lo mismo que Vinicius, que lleva tres sin marcar y tampoco lo veo preocupado", aseguraba.

Y el mismo argumento ha usado para el juego del equipo, que tiene que adaptar a un nuevo elemento en la delantera, igual que hace un año se cambió el sistema para jugar con Bellingham más arriba después del adiós de Benzema. "Cada año cambia un poco el equipo y la estructura de juego. Es normal. Hemos necesitado tiempo el año pasado y nos va a costar también este año hasta encontrar la mejor versión", reconocía el técnico del Real Madrid antes del partido ante Las Palmas de este jueves.

Partido en el Insular

Creo que será un partido competido, como siempre, la Liga tiene partidos igualados, con intensidad a pesar del calor y creo que va a ser lo mismo. Muy intenso, abierto, porque Las Palmas quiere jugar.

¿Los delanteros tienen que defender?

Es algo más general. Lo que hay que tener es un equipo compacto, y para esto es importante el trabajo de los defensas y los delanteros. Si unos presionan y otros no salen no hay equipo compacto, y si la defensa baja y el delantero no, tampoco. Es un asunto colectivo.

¿Mbappé tiene ganas de marcar?

No sólo él, también, Vinicius y Rodrygo. Sólo van tres partidos y llevamos seis goles sin estar en nuestra mejor versión. Aquí no va a haber problema con el gol, nunca ha pasado. Ha veces con delanteros claros y otras veces sin ellos, como el año pasado.

¿Qué le parece la nueva Champions?

No tengo una opinión porque nunca hemos jugado una competición de este tipo. Hay que ser pacientes y dar una evaluación el año próximo. A veces algo nuevo puede ser bueno para todos. Lo que nos cuesta entender es que aumente el número de partidos, porque complica el calendario.

¿Qué le pide a Tchouameni?

Es un jugador fundamental para nosotros, porque tiene características importantes. No le pido ser Kroos, como no le pedía a Kroos ser Tchouameni. Cada uno debe aprovechar sus virtudes y el equipo tiene que aprovechar las características de Tchouameni.

¿Señaló a alguien con lo de levantar la mano si está cansado?

Es un tema que he comentado con los jugadores, no fue un toque de atención a nadie, ni al equipo tras el partido de Mallorca. Es un tema que creo que es importante, sin señalar a nadie. Simplemente una evaluación que hice y nada más. Los críticos somos nosotros para intentar buscar la mejor solución siempre.

¿Habrá rotaciones?

Tenemos muchos recursos, la idea es no hacer muchos cambios hasta el primer parón, luego empieza la Champions y el calendario se apretará. Entonces sí se podrá pensar en cambiar un poco el equipo.

¿Qué le parece la inscripción de Dani Olmo?

Me parece que es una pregunta para la Liga. Respetamos a todos los clubes y a todos los jugadores, y a los que toman las decisiones.

¿Está Mbappé en proceso de adaptación?

Está progresando muy bien, lo veo cada día mejor, motivado, ilusionado, con ganas, muy humilde. Creo que se está adaptando muy bien.

¿Militao está ya a tope?

Ha vuelto a su mejor versión, igual le falta algo, pero está mostrando continuidad en el juego, solidez atrás. Forma una buena pareja con Rüdiger, tiene un pase largo muy preciso y nos va a ayudar mucho, porque los delanteros son rápidos. Se tienen que adaptar un poco más a jugar vertical.

¿Por qué hay tantas lesiones?

Es lo que pasa cuando tienes un calendario demasiado apretado cuando no tienes tiempo de preparar a los jugadores. En agosto la intensidad del juego es la misma, el futbolista no está tan preparado en noviembre o diciembre, y hay lesiones. Cada jugador lesionado es un problema para todos y es tristeza.

¿Qué le pide a Fede Valverde?

Le he pedido 30 goles esta vez, a ver si llega. No, es una broma, está progresando y tomando cada día más protagonismo en este equipo. Empieza a ser un líder del vestuario, como tiene que ser después de estar junto a grandes profesionales tiene que tomar la posición de Kroos, de Casemiro, de Nacho. Y es importante para tener el ambiente limpio, serio y motivado. Valverde es un ejemplo.

¿Qué le aconseja a Reinier?

Le recomiendo que busque un equipo donde mostrar su calidad.

¿Hay fecha para el regreso de Alaba?

Jacobo tiene la calidad necesaria para jugar. Puede reemplazar a Rüdiger o a Militao. Alaba va a empezar a correr, todo está andando bien. Lo más importante es ser paciente con él, pero su progresión va bien.