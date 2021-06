Deportes

Sofia Jakobsson no seguirá en el Real Madrid: “Le ha pasado lo mismo que a Ramos”

Sofia Jakobsson era la estrella del Real Madrid, pero no podrá seguir en el club, tal y como era su intención. No hubo acuerdo para su renovación y la jugadora sueca tendrá que marcharse del club. “La verdad es que mi intención era quedarme. La razón por la que me fui la contaré cuando llegue el momento”, dijo la jugadora sueca en un mensaje de despedida dirigido a los seguidores del Madrid, “los mejores del mundo”.

El agente de Jakobsson, Michael Kallback, de la agencia Neverland Management, ofreció en una entrevista concedida al Diario AS su versión de lo sucedido. “Recibimos una oferta, y al día siguiente el Real Madrid llamó y dijo que la oferta ya no era válida, y luego hicieron otra oferta en su lugar. Así que nunca tuvimos la oportunidad de negociar. Recibimos una oferta, que fue retirada, y luego recibimos otra y solo tuvimos la oportunidad de decir sí o no”, dijo Kallback, quien añadió: “Se podría decir que a Jakobsson le ha pasado lo mismo que a Ramos. Fue un poco sorprendente, pero eso es fútbol”.

“El hecho de que se acaben los contratos y que los jugadores abandonen los clubes es parte de la vida y del fútbol y Sofía ha jugado en el extranjero durante más de 10 años, por lo que maneja muy bien la situación. Ha demostrado durante años que es una de las mejores jugadoras del mundo y quiere mantenerlo. No veo a ninguna otra jugadora en el pasado que haya brillado en Suecia, Rusia, Inglaterra, Alemania, Francia y España”, añadió Kallback.