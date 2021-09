¿Qué pasa ahora con el Brasil-Argentina?

Deportes

El partido de Eliminatorias entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas fue suspendido por autoridades sanitarias brasileñas por una supuesta irregularidad en la llegada al país de 4 jugadores visitantes y ahora FIFA deberá definir qué ocurrirá con el encuentro y si habrá sanciones.

El clásico por Eliminatorias entre Brasil y Argentina duró apenas unos minutos. Y quedó suspendido por la intrusión de una autoridad sanitaria, que mientras la pelota corría por el estadio intentó llevarse a los cuatro jugadores albicelestes que residen en Inglaterra (Dibu Martínez, Cuti Romero, Giovani Lo Celso y Emiliano Buendía, quien se había quedado afuera del banco) acusándolos de haber violado las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria y denunció que estos jugadores mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar al país provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra, algo que era de público conocimiento.

Minutos después, CONMEBOL confirmó la suspensión del encuentro “por decisión del árbitro”, quien elevará un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir.

Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) September 5, 2021

Antes del partido, tanto FIFA como Conmebol avalaron la presencia de los futbolistas argentinos y confirmaron que los protocolos habían sido cumplidos. Por eso, la decisión final podría ser una sanción Para Brasil y, aunque no hay antecedentes, Argentina lleva las de ganar y es probable que le den por ganado el partido.

Pero una sanción a Brasil o que le den los puntos a Argentina no implica que sea caso cerrado en lo inminente. Porque la CBF puede apelar y, si el Tribunal acepta dicho recurso, el conflicto pasará a la Comisión de Apelaciones que tiene... 6 meses para definir. Y allí no termina todo. Porque le queda una instancia más: el TAS (Tribunal Arbitral Deportivo), que no tiene tiempos procesales.

Así, tranquilamente puede ocurrir que el fallo definitivo, el del TAS, llegue en 2022, con las Eliminatorias definidas. Y, probablemente, con Argentina y Brasil con pasaje asegurado para Qatar.

Brasil vs. Argentina: ¿se volverá a jugar?

En el apartado 5 del reglamento de FIFA, se indica “la obligación de disputar todos los partidos de la fase preliminar hasta su eliminación” por parte de las federaciones miembro. En esa línea, en el artículo 4, se destaca que “la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones contra las federaciones implicadas en aquellos partidos que no se disputen o que se suspendan de forma definitiva, excepto en casos de fuerza mayor admitidos por la FIFA. En tales casos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá decretar también la repetición del encuentro”.

El mismo reglamento contempla la posibilidad de repetir el encuentro, teniendo en cuenta que apenas se jugaron 5 minutos en el Arena do Corinthians. No obstante, todo esto dependerá si lo sucedido cabe en la excepción de “fuerza mayor”.

¿Qué dice el reglamento ante la suspensión de un partido?

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones contra las federaciones implicadas en aquellos partidos que no se disputen o que se suspendan de forma definitiva, excepto en casos de fuerza mayor admitidos por la FIFA. En tales casos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá decretar también la repetición del encuentro”.

“Si una federación se retirara, si un partido no se pudiera disputar o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA decidirá de manera discrecional las medidas que se deban adoptar y las acciones que estime necesarias. En el caso concreto de que un partido no llegara a disputarse o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA podrá decretar su repetición”.

El otro punto importante que se debe tener en cuenta es la injerencia de gobiernos en asuntos de fútbol. El estatuto de la FIFA dice en sus disposiciones generales que las federaciones miembros deben “administrar sus asuntos de forma independiente y procurar que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos”.

Los castigos van desde multas económicas a sanciones muy fuertes, como la suspensión definitiva y hasta la expulsión de la Copa del Mundo.