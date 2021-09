Cristiano Ronaldo revoluciona el vestuario del Manchester United

Deportes

El regreso de Cristiano Ronaldo al Manchester United siguió un guion ideal. En el partido de su vuelta a Old Trafford con la camiseta roja, el portugués marcó dos goles y su equipo venció por un claro 4-1 al Newcastle. La afición del United está entregada a Cristiano, pero también sus compañeros. Antes del encuentro contra el Newcastle, el portugués pronunció un intenso y emotivo discurso en el vestuario y todos los jugadores terminaron aplaudiendo, según desveló el diario The Sun. La llegada de Cristiano ha supuesto una verdadera revolución para un vestuario que sabe que nunca se podrá relajar.

Cristiano Ronaldo les dejó claro que no ha vuelto al Manchester United “para ser un animador” y les exigió un 100% de compromiso. “Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad?”, dijo en un momento de su discurso.

“He regresado al Manchester United por dos razones. La primera es porque amo el club. La segunda es que me encanta la mentalidad ganadora que se genera aquí. No he vuelto para ser un animador. Si quieren tener éxito, entonces necesito que amen este club desde el fondo de sus corazones. Necesitas comer, dormir y luchar por este club. Tanto si juegas como si no, necesitas apoyar a tus compañeros y siempre dar el 100% por el club. Estoy aquí para ganar y nada más. Ganar nos trae felicidad. Quiero ser feliz, ¿verdad?”, les dijo Cristiano Ronaldo a sus compañeros.

Asumió que el United “ha sufrido una caída” en las últimas temporadas, desde que Sir Alex Ferguson dejó de ser el entrenador, pero transmitió confianza a sus compañeros, les dijo que creía en ellos: “Todos vosotros sois jugadores increíbles y creo en vosotros, de lo contrario no habría regresado. La afición te apoyará si das lo mejor de ti. Solo quiero crear una mentalidad ganadora y cuando me retire algún día, la mentalidad ganadora permanecerá y este grupo de jugadores dominará el fútbol, como lo hicimos en el pasado. Haré todo lo posible por el equipo, pero también necesito vuestro apoyo. ¿Estáis listos para luchar? ¿Estáis listos para dejarlo todo en el campo?”, terminó Cristiano Ronaldo, quien se llevó una ovación de sus compañeros.