Del “antepasado” de Sergio Ramos al “clon” de Bale: los parecidos más asombrosos del fútbol

Pueden parecer familiares, pero no es más que simple coincidencia. A los largo de los años los usuarios de redes sociales han agudizado su ingenio para buscar “gemelos” a las estrellas del fútbol y en algunos casos, como el de Gareth Bale o Sergio Ramos el parecido es realmente sorprendente.

Bale y su “hermano”

Kenny McEvoy es un futbolista irlandés de 27 años que juega en la posición de interior derecho y que milita en las filas del South Normanton inglés pero alcanzó su fama por su enorme parecido físico con Gareth Bale.

Bale junto a Kenny McEvoy FOTO: Archivo La Razon

El ‘clon’ del madridista Gareth Bale comenzó su carrera profesional en las categorías inferiores del Tottenham y fue pasando por diferentes equipos de Inglaterra en calidad de cedido. En el año 2016, Kenny McEvoy se marchó al York City, De ahí pasó al South Normanton y, posteriormente, fichó por el Waterford irlandés. En 2017 regresó al South Normanton, equipo en el que juega actualmente. En las redes sociales le han apodado el ‘clon’ de Gareth Bale, que actualmente milita en las filas del Real Madrid tras jugar la pasada temporada cedido en el Tottenham.

Kenny McEvoy llegó al Tottenham Hotspur en julio del 2013. Tras la marcha de Gareth Bale al Real Madrid, los hinchas ingleses creyeron que los ‘Spurs’ habían reclutado al hermano menor de este jugador. Sin embargo se dieron con la sorpresa de que McEvoy es irlandés y pertenecía a la selección Sub 21 de Irlanda. El parentesco con Gareth Bale es impresionante, son como dos ‘gotas de agua’. Además, la posición habitual de McEvoy es de volante por la derecha. La misma posición que ocupa Bale, tanto en el Real Madrid como el Tottenham Hotspur.

El “antepasado” de Sergio Ramos

Otro de los asombroso parecidos que se volvió viral el pasado verano es de Sergio Ramos y su supuesto “antepasado. El ex del Real Madrid y actual defensa del PSG guarda un enorme parecido con una foto publicada en el libro “Valle del Oza. Un recuerdo a su gente”, cuya autora es Rosa Guerrero y que no pasó inadvertido para los usuarios de Twitter que no tardaron en hacer correr los memes. En la fotografía del siglo pasado, aparece Aurelio, un habitante de San Clemente de Valdueza, ataviado con boina y su parecido con el defensa del PSG ha dado pie ha todo tipo de burlas y memes. El parecido con el central del equipo parisino es más que evidente, sobre todo al inicio de su carrera en el Real Madrid.

El central, en sus inicios en el Real Madrid FOTO: Achivo La Razon

Pero no son las únicas estrellas que cuentan con un doble digno de parecer en cualquier sección de “separados al nacer”. Durante el Mundial de 2018, buscar el “gemelo” de los futbolistas se convirtió en un ingenioso juego en redes sociales. Estos son algunos de los ejemplos más sorprendentes:

El doble de Messi

Now and Then...... pic.twitter.com/om8jYQ5eKr — Never Forget Football (@NFFootball_) February 15, 2018

Al delantero del PSG no le ha salido un gemelo sino incluso dos. En Twitter, sorprendió no solo un “amigo” de Miley Cyrus sino también Reza Parastesh es un joven iraní que saltó a la fama en 2017 después de hacerse público su enorme parecido con el futbolista argentino Lionel Messi. Algo que no dudó en aprovechar el joven que en 2019 fue denunciado después de haberse acostado con 23 mujeres haciéndose pasar por el futbolista.

El "falso Messi" junto a dos mujeres FOTO: Archivo La Razon

Luka Modric (Croacia) vs David Guetta

Hoy en el parecidos razonables david gueta y modric #animacomonunca3 pic.twitter.com/i0fx0uJq5X — Adri Benito (@Adriibeni) June 24, 2014

Di María y Franz Kafka

Di Maria looks quite a lot like a young Kafka. pic.twitter.com/DeMoTtaFFp — Sam Wetherell (@samwetherell) June 16, 2018

Ozil y Buster Keaton

Separados al nacer Mesut ozil / Buster Keaton pic.twitter.com/i5CbDx1uVS — El Carlos Javier (@javibeisso) July 2, 2016

