Deportes

El exportero Santi Cañizares sorprendió con unas declaraciones en la Cadena COPE en las que recomendó a José Luis Gayà y Carlos Soler, dos de las estrellas del Valencia, no renovar debido a la situación que vive el club. Gayà y Soler terminan contrato en 2023 y, de momento, no hay noticias sobre una posible ampliación.

“Yo no [renovaría]. Con todo el respeto y cariño por mi parte al Valencia. Jugué 10 años, apostó por mí, desarrollé los mejores años de mi carrera. Sigo viviendo en Valencia, recibiendo muestras de cariño constantemente cada vez que voy a la calle. Seis de mis siete hijos son valencianos... y te diría que yo no. Yo no puedo quedarme. Tengo que mirar por mis intereses y buscar un club que trabaje mejor y donde esté más cómodo y más profesional”, declaró Cañizares.

“Me da una lástima tremenda decir esto porque, incluso con Peter Lim, hemos tenido una gestión derivada en la figura de Mateu Alemany y hemos visto otro club y yo ahí sí me quedo. Lo que no me quedo es con Murthy, con un director deportivo que no sabemos qué hace. No dice nunca nada, no sabemos ni cómo se llama. Le preguntas a los valencianistas: ¿director deportivo del Valencia? Y no saben quién es. Si no le permiten hablar, no le permiten gestionar. Yo no me puedo quedar”, continuó.

Cañizares elogió el comportamiento que han tenido Gayà y Soler con el Valencia: “Si ellos se quieren quedar, su generosidad está a prueba de todo. Para mí son más leyendas que cualquiera de nosotros que hemos ganado títulos. A mí me resultó muy fácil estar en una estructura como el Valencia. Yo daba y recibía de este equipo. Yo me quería quedar aquí muchos años y que se valorara mi trabajo. Eso es muy fácil. Estos chicos, Gayà y Soler, son el ejemplo de que tienen mucha más generosidad de la que pudiéramos tener nosotros. Soler no sé, pero Gayà en varias ocasiones ha dicho que no a equipos de verdad, con buena estructura, con buenos objetivos y donde desarrollar tu carrera de una forma más profesional”.