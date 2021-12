“Es vuestra culpa”. El mensaje de Klopp contra el Balón de Oro

Deportes

Jurgen Klopp, el entrenador del Liverpool, echa de menos a Mohamed Salah, la estrella de su equipo, entre los primeros clasificados del Balón de Oro. “Pero no depende de mí”, dijo cuando se preguntó por el egipcio, que fue séptimo, por detrás de Messi, Lewandowski, Jorginho, Benzema, Kanté y Cristiano Ronaldo.

Después llegaron los reproches a la prensa. “¿Esto no lo votan los periodistas? Entonces no me preguntéis a mí, es vuestra culpa. Si pensáis que debería estar más arriba deberíais hablar con vuestros compañeros”, aseguró el entrenador alemán.

Aunque el técnico del Liverpool admite la dificultad que entrañan estos premios. “Se lo puedes dar a Messi por la carrera que ha tenido, pero entonces no se lo puedes dar a Robert Lewandowski. Es complicado, pero Mo debería haber estado mucho más arriba”, concluye.