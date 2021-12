Deportes

La polémica por la concesión del Balón de Oro a Leo Messi, el séptimo que gana el argentino en su carrera, no se ha apagado y el delantero polaco Robert Lewandowski, segundo en la votación, decidió avivarla con unas palabras sobre el premio y también sobre el argentino.

En unas declaraciones recogidas por Kanal Sportowy, el jugador del Bayern de Múnich se mostró resentido por no haber ganado el Balón de Oro y puso en duda que las palabras que le dedicó Messi en la ceremonia fueran sinceras.

“Sentí tristeza, no lo puedo negar. No puedo decir que fuera feliz, al contrario. Tengo un sentimiento de impotencia. Estar tan cerca, competir con Lionel Messi… Por supuesto que respeto su forma de jugar y lo que ha conseguido. Solo competir con él me muestra el nivel que he alcanzado. Pero en realidad, me sentí triste. Fue bueno que después de la ceremonia no tuviéramos partido durante la semana”, reconoció Lewandowski.

En el discurso de agradecimiento cuando recibió el trofeo, Messi dedicó unas palabras a Lewandowski. “Te lo merecías el año pasado, espero que te lo den”, dio Messi. El polaco no se fía de esas palabras y respondió con contundencia a Messi: “Espero que haya sido sincero y que no hayan sido palabras vacías”.