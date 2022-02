Zidane frena su llegada al PSG a la espera del Real Madrid

Zinedine Zidane podría haber firmado hace días como nuevo entrenador del París Saint-Germain, en sustitución de Mauricio Pochettino, de no ser por el Real Madrid. Al menos esa es la información que desveló este lunes el periodista Julien Maynard en Téléfoot, durante el programa especial sobre el cierre del mercado de fichajes.

La razón no sería otra que la eliminatoria de los cuartos de final de la Liga de Campeones que va a enfrentar a PSG y Real Madrid. El partido de ida se disputará el 15 de febrero en el Parque de los Príncipes y el 9 de marzo en el Santiago Bernabéu. Según Maynard, Zidane no desea enfrentarse al que fue su equipo como jugador y como entrenador y que abandonó al final de la pasada temporada, cuando todavía tenía contrato en vigor. “Si el PSG no se enfrentara al Real, tal vez Zidane se hubiera ido al PSG”, confesó Maynard.

🛑"Si le PSG n'affrontait pas le Real, peut être que Zidane aurait rejoint le PSG" @JulienMaynard



RDV maintenant pour le live mercato : https://t.co/r5vGY84dch — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 31, 2022

El PSG veía en el fichaje de Zidane una contratación estratégica para intentar convencer a Kylian Mbappé para que renovara su contrato, que concluye el próximo 30 de junio, y siguiera en el club al menos una temporada más. Sin embargo, esta maniobra de la entidad parisina parece que tampoco ha sido suficiente para conseguir la continuidad de Mbappé, quien según la prensa alemana ya tiene todo acordado para fichar por el Real Madrid la próxima campaña.

El periodista Dominique Severac, del diario Le Parisien, un medio muy próximo al PSG, anunció incluso que Mbappé seguiría una temporada más en el PSG para luego marcharse. “PSG y Mbappé están discutiendo para una solución bastante corta. No veo el sentido de negociar si no es para quedarse, ni el de negociar por nada. Las negociaciones no están rotas, se han reiniciado respecto al verano de 2021 y hoy todo está abierto. Estamos en 2022, si renueva hasta 2024 es para irse en 2023. Es una forma de decir “yo me quedo un año más”. Entonces todos ganan. Se queda en el PSG, es vendido al Real Madrid y todos contentos”, declaró Severac en L’Equipe du Soir.

RMC Sport también desveló a primeros de este año que Zidane sería el próximo entrenador del PSG, corroborando la información que meses antes publicó Le Parisien. Incluso diversos medios franceses han apuntado que para antes de aceptar convertirse en el próximo técnico del equipo parisino, Zidane habría hecho diversas exigencias, como el despido de Leonardo como director deportivo o el fichaje de Paul Pogba, al que ya quiso para el Real Madrid y que termina contrato con el Manchester United este verano.