Del “efecto Xavi” al resurgir de Simeone

La Liga entra en su último cuarto y ya están arriba los equipos que se esperaba, por trayectoria de los últimos años y presupuesto, aunque el Barça y el Atlético de Madrid han tardado en llegar. Están, pero eso no quiere decir que la pelea haya terminado: «Nos sacan dos puntos y quedan 33 por jugarse», defendía Pellegrini tras la derrota del Betis contra los rojiblancos. Uno de los puestos Champions era suyo desde diciembre, pero se ha caído ahora en un curso que está siendo brillante, pues está vivo en las tres grandes competiciones: finalista en la Copa y en octavos de la Liga Europa. Por detrás, la Real Sociedad y el Villarreal también siguen con aspiraciones de quedar entre los cuatro primeros si hacen un tramo final constante.

El Barça, diez jornadas sin perder

Arriba del todo sigue el Real Madrid, que apunta al título cada vez más, con el Sevilla cómodo en la segunda posición, aunque cediendo terreno poco a poco, empate a empate. El Barcelona también se ha asentado ya en unos puestos que en realidad al principio de curso se debían dar por hecho, pero la melancolía por la marcha de Messi al principio y un equipo que no arrancaba con Koeman han hecho que ese objetivo mínimo estuviera (y esté) en peligro. Se ha instalado el estado de optimismo en la Ciudad Condal con Xavi (también le costó) y los fichajes de invierno. Ya son terceros, lo que no ocurría desde la jornada dos, después de llevar ya un tiempo en la cuarta posición. Además, tienen el colchón del partido aplazado con el Rayo. Por primera vez en toda la temporada suma tres victorias consecutivas en el campeonato de la regularidad: 1-4 en Valencia, 4-0 al Athletic y 1-2 al Elche; y además lleva diez jornadas sin perder, con 7 triunfos y 3 empates. Su capacidad goleadora ha mejorado con Aubameyang, Adama (por sus asistencias) e incluso Ferran Torres, que a poco que ajuste el punto de mira y concluya todo lo que es capaz de generar, puede dispararse. También está recuperando el técnico a futbolista como Memphis, y Dembélé está teniendo una actitud profesional pese a todo el lío que se montó en enero por no querer renovar. Con más gol y el centro del campo tomado por los jóvenes, lo que le cuesta es dejar la portería a cero. El próximo fin de semana recibe a Osasuna y después tendrá dos jornadas para medir su nivel con la visita al Bernabéu y el partido con el Sevilla en el Camp Nou. A domicilio también le quedan Levante, Real Sociedad, Betis y Getafe; y como local, Cádiz, Mallorca, Celta y Villarreal. Ganar la Europa League sería la otra vía para entrar en la Champions.

El Atlético de Joao Félix

«A partir de Osasuna el equipo tiene un espíritu, una intensidad, una agresividad y un trabajo colectivo diferentes, y nos están acompañando los resultados», analizaba Simeone. Después, los madrileños pudieron con el Celta y el Betis. Tres triunfos de corrido para recuperar la cuarta posición y, sobre todo, con buenas sensaciones, porque desde Pamplona (incluido) sólo ha encajado un gol y ese es el síntoma de que el equipo está funcionando. Las paradas de Oblak da la impresión de que vuelven a ser decisivas y Joao Félix se siente más cómodo que nunca, con tres titularidades consecutivas al lado de Correa en las que ha marcado tres goles. «No ha cambiado nada, antes estaba haciendo las cosas bien, pero ahora es cuando están viniendo los goles», dijo el portugués en Movistar tras su exhibición ante el Betis. Lo suyo con Simeone parece un desafío, en el buen sentido de la palabra: el técnico le reta constantemente para que mejore. «Toda la gente necesita tiempos, lo que reclamábamos lo está haciendo y le agrega el gol y el talento que siempre tuvo. Se enfadará y se seguirá enfadando conmigo pero con el tiempo lo agradecerá», explicó el Cholo. Futbolistas como Griezmann, Lemar y Carrasco van superando sus molestias y ayudarán a que el Atlético tenga más alternativas ofensivas. El calendario que le queda para salvar los puestos Champions es Cádiz, Alavés, Espanyol, Granada, Real Madrid y Sevilla en casa; y Rayo, Mallorca, Athletic Club, Elche y Real Sociedad a domicilio. También tiene la Champions contra el Manchester United: sólo logró un corto 1-1 en la ida de octavos de final en el Metropolitano, pese a ser mucho mejor.