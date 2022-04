La Federación da luz verde para que se reconozca la Copa de la República

El reconocimiento como título oficial de la Copa de la España Libre ganada por el Levante FC en julio de 1937 puede ser una realidad más pronto que tarde. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha abierto la puerta la puerta al afirmar que la RFEF entiende el «mérito tremendo» de seguir jugando al fútbol durante la guerra y ha trasladado un informe al CSD para que sea este quien tome una decisión al respecto.

“Aquí hay un informe que pasamos hace meses al Consejo Superior de Deportes, en el que sometemos a la decisión del mismo, en el que explicamos que entendemos que es una competición que se produjo solo con la participación de cuatro equipos, pero que obviamente el hecho de seguir practicando fútbol en una situación de guerra tiene un mérito tremendo, por lo tanto nosotros asumimos lo que el CSD decida”, afirmó.

El trofeo luce en las vitrinas del Ciutat de Valencia como un recuerdo insólito, una copa casi clandestina. El Levante lleva décadas tratando de conseguir que ese trofeo (se llamó la Copa de la España Libre) ganado en 1937 tenga reconocimiento como lo que es: el título de campeón de España de ese año del que la Federación Española siempre ha renegado. Según el palmarés oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), los años 1937 y 1938 ningún club obtuvo la Copa de España, por la Guerra Civil, mientras que el 1939 el campeón fue el Sevilla, que venció por 6-2 al Racing de Ferrol en la final disputada en Montjuic.

La Copa de la España libre luce en la Casa de València (Barcelona) #110AñosDeResistencia 🐸☠ pic.twitter.com/az2os6vmnS — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) February 2, 2020

Desde hace muchísimos años, sin embargo, el Levante, en cuyo palmarés no figura ninguna Copa, reclama que fue el campeón de dicho torneo en 1937. Desde el Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español (CIHEFE) se advertía que el Levante UD, que ganó en 1937 la Copa España Libre, no podría ser considerado vencedor de la Copa de España de aquel año, porque ese torneo no fue organizado por la Federación Española de Fútbol (FEF) mientras que el club valenciano alegan que el Levante debe ser reconocido como campeón de la Copa de España de 1937 «por razones históricas y jurídicas» al haber llegado a la conclusión de que tras finalizar la Guerra Civil, la Federación Española de Fútbol nunca anuló la competiciones que se había disputado durante el conflicto bélico.

Una copa republicana en plena guerra

En 1937, en plena Guerra Civil, el Valencia decide organizar la Copa España Libre, también conocida como Copa de la República, en la que participarían clubes de fútbol que estuvieran en territorios bajo el control de las autoridades republicanas. La final del torneo tuvo lugar en Barcelona, al suspender el Gobierno Civil de Valencia los encuentros deportivos por motivos de seguridad, entre el Levante Football Club y el Valencia Football Club, siendo proclamado campeón el primero.

La Federación Española de Fútbol, cuyo presidente tras la incautación por parte del Frente Popular era José María Mengual, con fecha del 29 de septiembre de 1936 y firmada por el secretario de la FEF, Ricardo Cabot, envió una circular a todas las federaciones territoriales y a todos los clubes en la que se les comunicaba que “se suspende la temporada de juego para todas las competiciones oficiales dependientes de la Nacional”. En las actas de la FIFA del año 1937, donde se recoge un informe enviado por la FEF redactado por el secretario de la FEF, Ricardo Cabot, queda manifiesto que no se disputó ninguna competición oficial nacional durante la temporada 1936/37 ni se disputaría ninguna en la siguiente por acuerdo de la propia FEF.

El Congreso de los Diputados debatió en 2007 la naturaleza de la competición ganada por el Levante Unión Deportiva —con su denominación actual—, por si se correspondía con la Copa del Rey, solicitando a la Real Federación Española de Fútbol, que es el único organismo privado competente de tomar tal decisión, para que efectuara las investigaciones pertinentes y en caso de que la conclusión fuese positiva realizara los trámites tendentes al reconocimiento oficial del título. En 2009, la asamblea de la Real Federación Española de Fútbol votó en contra y no concedió tal reconocimiento tras un informe desfavorable del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español.

El Gobierno ya se mostró a favor

El reconocimiento de la Copa de 1937 está encima de la mesa de la RFEF desde el pasado mes de mayo después que el Gobierno español se postulara hace unos meses en una respuesta parlamentaria a favor del reconocimiento de la competición. Todo proviene de la consulta del senador de Compromís Carles Mulet, que preguntó por qué no se han materializado los acuerdos aprobados en 2007 en el Congreso.

Mulet recordó como en 2007 el Congreso de los Diputados aprobó una PNL por unanimidad el reconocimiento de la Copa ganada por el Levante en 1937. Por ello preguntó al Gobierno por qué no se han materializado los acuerdos de la PNL aprobada en 2007 en el Congreso o saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno, dentro de sus competencias, y en colaboración con las administraciones o entidades implicadas, para atender la petición del Congreso de los Diputados desde 2007, reconocerle al Levante UD la condición de campeón de la Copa de España de 1937, hacerle entrega de la condecoración y si es pertinente el merecido reconocimiento institucional.

En el escrito a la preguntada formulada por Mulet, el Gobierno contestó que “si bien todos los grupos con representación parlamentaria aprobaron la iniciativa presentada por IU-ICV, hubo una enmienda transaccional añadida por el PSOE. En dicha modificación se reconoce implícitamente que es la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quien debe oficializar las competiciones de 1937. En este sentido cabe señalar que el Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes (CSD) ha instado a este organismo a iniciar los trámites necesarios y lleve a cabo los trámites oportunos para el reconocimiento oficial, a todos los efectos, del campeonato de Copa disputado en el año 1937, de sus participantes, de la final celebrada en Barcelona así como del resultado, que dio como vencedor al Levante FC, hoy Levante UD. Por consiguiente, y en el ámbito del respeto al marco competencial vigente, se informa que la RFEF es el organismo competente para notificar al club el reconocimiento del correspondiente título”.

El Levante seguirá reclamando que se reconozca este título como ya se hiciera en 1939 con el Torneo Nacional de Fútbol en el que no participaron clubes de Cataluña, Madrid, Valencia, Asturias o las dos Castillas. Aquella Copa la ganó el Sevilla, y así consta en el palmarés oficial. Ahora, el Consejo Superior de Deportes tiene en sus manos una decisión histórica.