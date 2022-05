Guti lo deja claro: el Atlético no tiene nivel para competir todos los años

José María Gutiérrez, Guti, exjugador del Real Madrid y ahora colaborador de El Chiringuito de MEGA, reflexionó sobre la clasificación del Atlético de Madrid para la Liga de Campeones y sostuvo que, para los rojiblancos, clasificarse todos los años para la Champions “es un logro”.

“Meterse en Champions para ellos es algo bueno, muy bueno. Viendo encima la temporada que han tenido. El Cholo veía en muchos momentos que el Atleti no se iba a meter en Champions. Es verdad que ha sido por el bajón tan grande que ha tenido el Betis. Si la final de la Copa del Rey se llega a jugar a final de temporada, ojo, otra cosa hubiera pasado”, declaró Guti.

“Para el Atlético de Madrid, entrar en Champions debe ser un logro todos los años. Ellos cada año tienen que empezar diciendo eso, el objetivo es la Champions y a partir de ahí ya veremos hasta dónde llegamos. Porque es la realidad, porque al final, ese ADN que tiene el Real Madrid o ese medio ADN que pueda tener el Barcelona, no lo tiene el Atleti para competir todos los años. Es que es muy difícil”, continuó el exjugador del Real Madrid.

Preguntado por Josep Pedrerol por si el Atleti no sale a ganar la Liga, Guti lo tiene claro: “Le cuesta muchísimo más que al Real Madrid y al Barcelona, muchísimo más. Es difícil que la puedan ganar dos años seguidos, aunque tengan una buena plantilla. No es que no tengan mentalidad de equipo grande. Es que el Real Madrid y el Barcelona están acostumbrados a eso y el Atleti, cuando ha ganado el año anterior, le cuesta más volver a competir para ganar la Liga. Y esa es la realidad”.

En cuanto al partido del pasado domingo, que el Atlético ganó 1-0 al Real Madrid, Guti aseguró que no lo vio: “Del partido no te puedo decir nada porque estuve viendo la Fórmula 1. No creo que ningún aficionado del Real Madrid viera ese partido, porque no era apetecible. Era poco apetecible para los dos. Para el Atleti que llegara en ese momento el Real Madrid, porque ya era campeón de Liga, y para el Real Madrid enfrentarse al Atlético en el Wanda cuando ya lo tenía todo hecho. Lo mejor, el resultado”.