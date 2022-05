Este sábado 28 de mayo, París acoge la final de la Champions League que disputan Liverpool y Real Madrid en el Stade de France y que servirá para coronar al nuevo campeón de la competición de clubes más prestigiosa del mundo.

Además de los aficionados, los jugadores contarán con el incondicional apoyo de sus parejas. Conoce a las “Wags” (‘wives and girlfiends’ /esposas y novias de futbolistas) de la final de la Champions League del Liverpool y el Real Madrid, incluidos un médico, una modelo, una estrella del pop, una biotecnóloga o una periodista.

Los Reds buscarán su séptima victoria en la competición, mientras que la Real, que es el equipo más laureado en la historia de la Champions League, espera sumar a sus 14 títulos. Por supuesto, con tanto talento a la vista, estos jugadores estarán bien respaldados y animados por sus parejas. Estas son 10 de ellas:

Sandra Garal (Real Madrid)

Sandra, de 28 años, conoció al futbolista Marco Asensio con el que lleva tres años de relación. Aún así, la pareja no salió a la luz hasta el 22 de enero de 2019 cuando publicaron varias imágenes en el 23 cumpleaños del joven. Es modelo, apasionada del deporte y la poesía. Se dedica también a la Arquitectura y al Diseño de Interiores, que estudió en la Universidad Politécnica de Madrid. Aunque ya era conocida en las redes sociales, su relación con el futbolista la catapultó a los casi 300.000 seguidores en Instagram.

Saffie Khan Saffron (Liverpool)

La joven, de 20 años, es la novia del joven de Liverpool Curtis Jones. Una modelo exitosa, con contrato con M Models Management y ha aparecido en varias sesiones fotográficas de moda. Jones y Saffie comenzaron a salir en 2019, pero mantienen su romance en privado en las redes sociales.

Mishel Gerzig (Real Madrid)

Desde que se conociera su relación con el portero del Real Madrid Thibaut Courtois, Mishel Gerzig, se ha convertido en una de las Wags estrella del panorama futbolero español. Empezaron a hablar por Instagram y su aventura virtual la trajo a Madrid donde vive con Courtois y los dos hijos de su relación con su ex Marta Domínguez. “Sus hijos son increíbles”, contaba Gerzig en una entrevista a la revista israelí Laisha en la que reconoce estar perdidamente enamorada del madridista y revelaba por ejemplo que hacen juntos el kidushen alusión a la copa de vino que bendice la festividad judía de Shabat.

La modelo ya era una auténtica estrella en su país y había prestado su imagen a algunas de las firmas más desconocidas. Pero lo que muchos aún desconocen son sus duros inicios en el ejército. Allá por 2015, una jovencísima Mishel (ahora tiene 24) prestó servicio militar en Israel.

Perrie Edwards (Liverpool)

Una de las Wags más famosas del mundo es Perrie Edwards. Estrella del pop, es una de las voces del grupo pop Little Mix. Sorprendentemente, han vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo. Cuando no está de gira por el mundo, Geordie Perrie se acurruca en su casa con Alex Oxlade-Chamberlain -centrocampista del Liverpool- y su hijo, Axel.

Se graduó de la escuela primaria St. Peter y Paul RC, en South Shields, y asistió a la Universidad Mortimer Community, en South Shields, durante cinco años, donde se destacó como buena estudiante. Se graduó de la Universidad Newcastle, donde recibió el diploma BTEC en Artes escénicas.

La relación de Perrie y Oxlade - Chamberlain dura ya 6 años. Comenzaron su noviazgo en 2016, tras una dura ruptura de la cantante con el cantante británico Zayn Malik, de las más mediáticas.

Karoline Lima (Real Madrid)

El pasado verano, la influencer brasileña Karoline y el defensa del Real Madrid Eder Militao hicieron público su romance y, apenas cinco meses después, anunciaban que iban a convertirse en padres por primera vez de una niña que llevará el nombre de Cecilia. Recientemente se la vio sobre el césped celebrando su triunfo en LaLiga junto a Karim Benzema y David Alaba. Fue pareja del brasileño Neymar.

Natalia Becker (Liverpool)

Natalia, de 31 años, no cumple para nada con el estereotipo de wag. Ella es médico y huye del famoseo. Se casó con el portero del Liverpool Alisson en el 2015 y tienen tres hijos juntos. “Supongo que soy diferente a otros futbolistas. Y, si no te sientes bien, es mejor vivir con un médico que con una modelo”, llegó a confesar el futbolista.

Mina Bonino (Real Madrid)

La argentina Mina, de 28 años, es presentadora de televisión y periodista. También es la media naranja del mediocampista uruguayo Federico Valverde, con quien sale desde 2019. La pareja, que dio la bienvenida a un hijo llamado Benicio en 2020, a menudo comparte sus fotos familiares en las redes sociales.

Sobre la final de Champions ambos lo tienen claro: “¿Qué daría por ganar esta Champions? Menos a mi hijo… Capaz que a mi mujer sí la doy”, señalaba Fede Valverde en una entrevista en el diario AS. Un titular jugoso al que Mina Bonino no se pudo resistir en contestar: “No lo juzgo. Si River ganase otra libertadores también lo entregó a él. Hay que sacrificar amigos, todo sea por la 14″.

Rute Cardoso (Liverpool)

La señora de Diogo Jota -delantero del Liverpool-, Rute, de 26 años, es natural de Portugal. Se conocieron cuando tenían solo 13 años y han estado juntos desde que sus caminos se cruzaron en una escuela secundaria de Oporto. Por aquel entonces aún era jugador de las categorías inferiores. Es una gran aficionada al fútbol y ha sido clave en la carrera profesional de Diogo. Ella escribió: “Nunca caminarás solo, eso es seguro”.

Chloé de Launay (Real Madrid)

El francés ha retomado su relación con la mujer que ocupó su corazón en el pasado y que parece ser el amor de su vida. Se trata de Chloé de Launay, con quien tuvo una hija. Después de un tiempo juntos decidieron separar sus caminos, sin que la relación se llegara a romper del todo y ahora han decidido darse una segunda oportunidad. Hace unos meses, tras la ruptura del delantero con Cora Gauthier, con quien tiene un hijo, el pichichi del Real Madrid, volvía a recuperar la ilusión con la enfermera con la que tuvo su primer hijo. La joven dio un giro a su vida tras conocer a Benzema, con quien tuvo a su hija Mélia en febrero de 2014. Sin embargo, un año después su camino se separaron y según confirmó la joven a través de su perfil de Instagram, han vuelto a reencontrarse.

Magi (Liverpool)

A pesar de ser la mujer de uno de los mejores delanteros del mundo, la discreta y devota mujer de Mohamed Salah de no quiere saber nada de la vida lujosa de la “wags”. No existen demasiadas fotografías suyas en público puesto que prefiere mantenerse alejada del foco mediático, sus apariciones se reducen a las celebraciones de títulos o a otras ocasiones especiales.

Magi y Salah se conocieron en la escuela cuando los dos vivían en Basioun, en Egipto, y según publicó Daily Star, ella trabaja como biotecnóloga. Juntos han tratado de ayudar siempre que han podido a sus compatriotas, intentando además que no se hiciera público que ellos estaban detrás. Así, el jugador y su familia han construido un hospital y una escuela en Nagrig, su ciudad natal, y llevaron a cabo un proyecto para que todos sus residentes pudiesen disfrutar de agua limpia.