Toni Roca: “La reclamación de los clubes de la Superliga no sólo es legítima sino que es lógica”

¿Qué se ha dirimido estos dos días en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el litigio UEFA-Superliga?

Lo que se dirime es la cuestión prejudicial elevada por el Juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid al TJUE para pedirle que determine si hay o no abuso de posición dominante por parte de FIFA y UEFA en su oposición a la Superliga, y si éstas estarían impidiendo la libre competencia que garantizan los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

¿Cree que, efectivamente, hay posición de poder por parte de la UEFA?

La decisión de UEFA de prohibir cualquier competición gestionada por un tercero que no sea ella puede ser considerado como un ataque directo a las normas de competencia, máxime en el caso de UEFA, que es juez y parte, ya que no sólo ejerce de regulador de la competición sino que participa en el mercado con sus propias competiciones.

¿La UE puede verlo así también?

Hay argumentos suficientes para defender la postura de la Superliga, pero también hay buenos argumentos para sostener la postura de UEFA y FIFA. Lo cierto es que el resultado es una incógnita.

¿Cuándo puede haber resolución?

El TJUE ha anunciado que la publicación de la opinión no vinculante de su Abogado General se espera para el próximo 15 de diciembre, por lo que la sentencia se recibirá bien entrado 2023.

¿Cómo cambiaría un veredicto a favor de la Superliga el futuro del fútbol?

Aunque sólo hablamos de hipótesis, una sentencia favorable a la Superliga podría suponer un vuelco en el status quo actual, y que UEFA perdiera la que es su «gallina de los huevos de oro» si finalmente la mayoría de los clubes optara por participar en la Superliga en lugar de en la Champions. Pero también puede ser que tras ese veredicto no haya una ruptura tan drástica, sino que el veredicto fuerce a ambos organismos a trabajar de forma conjunta en la reorganización de las competiciones europeas, lo cual sería lo deseable. También será importante el papel que puedan jugar las ligas europeas en todo esto, en función de si fijan como requisito de participación en las mismas la prohibición de participar en competiciones que no sean las auspiciadas por FIFA y/o UEFA.

¿Cómo valora la reclamación de los clubes de la Superliga?

La reclamación de los clubes no sólo es legítima sino que es lógica. Lo que están planteando es que sean ellos (que son los que ponen los estadios, pagan a sus jugadores y corren con todos los riesgos) los que organicen la competición. Si en el ámbito nacional nadie cuestiona que las respectivas ligas son las que deben organizar y explotar los campeonatos domésticos, ¿por qué motivo no van a poder hacer los clubes lo mismo en el ámbito internacional? Si hablamos de España, a nadie se le ocurriría pensar que la RFEF debe organizar LaLiga. Entonces ¿por qué tenemos que asumir que UEFA organice la competición de clubes a nivel internacional? Me parecería bien que UEFA ejerza de regulador en el arbitraje, el ámbito disciplinario o el dopaje, pero la organización y la explotación comercial de la competición debería corresponder a los clubes exactamente igual que pasa a nivel doméstico. Que FIFA y UEFA se queden con las competiciones de selecciones y que los clubes hagan lo propio con las de clubes.