Durísimo ataque de Cristiano Ronaldo a la prensa: “Saben que si no mienten…”

Cristiano Ronaldo continúa sin resolver su futuro y parece que le molestan las especulaciones sobre cuál será su destino y cuál es el estado de su negociación con el Manchester United, con el que tiene contrato hasta 2023. El portugués aprovechó la publicación de un mensaje en un perfil de Instagram de fans suyos de la India para hacer un durísimo ataque a la prensa por las informaciones que se están publicando sobre su situación.

“Es imposible que no hablen de mí un día. Si no, la prensa no ganaría dinero. Saben que si no mienten no consiguen atraer la atención. Continúen, que un día acertarán en alguna noticia”, escribió Cristiano Ronaldo, que tiene 471 millones de seguidores en la citada red social.

Cristiano Ronaldo querría abandonar el Manchester United para jugar en un equipo que dispute la Liga de Campeones, competición de la que es el máximo goleador y quien más partidos ha disputado. Según publicó el diario británico The Sun este jueves, Cristiano habría pedido al United que fijara un precio para su traspaso, ya que, según las fuentes citadas por ese medio, tiene un oferta de un club rival. El United no habría movido de su posición y habría insistido al portugués en que no está en venta.

En medio de los rumores que sitúan al portugués en conversaciones con el Atlético de Madrid, el Mirror publicó esta semana que el Manchester United está dispuesto a que Cristiano Ronaldo salga del equipo esta temporada, pero a cambio de que firme una extensión por un año más de su contrato. Según el mismo diario, esta posibilidad habría sido rechazada por Cristiano Ronaldo y sus agentes.

Mientras, parte del entorno del Atlético de Madrid se está movilizando para que el club no fiche al portugués. El pasado miércoles, durante el amistoso disputado contra el Numancia en Burgo de Osma, en uno de los fondos del estadio había una pancarta que avisaba de que Cristiano Ronaldo no es bienvenido en el Metropolitano: “CR7 not wellcome”.

Los aficionados situados en el fondo donde estaba esa pancarta fueron más allá y amenazaron a todos los miembros del Atlético de Madrid, empezando por su entrenador, Diego Simeone. “Simeone, Simeone, escuchad a la afición. Si fichamos a Cristiano, vais todos al paredón”, gritaron durante el partido contra el Numancia.

Es recordado el desprecio que hizo Cristiano Ronaldo al Atlético de Madrid cuando militaba en el Real Madrid y les recordó que él tenía “cinco Champions” y el Atlético “cero”.