Ryan Giggs, un “depredador sexual” ante los tribunales

En Mánchester a la crisis deportiva que sacude al United se ha sumado el juicio contra Ryan Giggs al que su ex pareja Kate Greville acusa de agresión y conducta coercitiva. La leyenda de Old Trafford ha confesado en el juicio que se ha sentido incapaz de ser fiel a todas las parejas que ha tenido en su vida. Giggs se ha calificado como un “ligón por naturaleza” y ha confesado que es incapaz de resistirse a la presencia de una mujer atractiva. Giggs ha revelado que ha sido infiel en multitud de ocasiones.

El extremo galés conoció a Kate Greville cuando ambos estaban casados. Ella decidió abandonar a su pareja a los seis meses de relación con la estrella de la Premier, pero Giggs no siguió el mismo camino. Su mujer, Stacey Giggs, se terminó enterando de la relación con Greville a lo que habría que añadir la relación que tuvo antes Giggs con la que era su cuñada y que se prolongó durante ocho años. Giggs ha declarado que el sexo con Kate Greville era cosa de los dos y que la relación solía producirse cuando llevaban tiempo sin verse. “Podría ser bastante duro, pero no era nada raro, era simplemente duro”, confesó para luego negar que hubiera cualquier tipo de violencia.

El fiscal del caso, Chris Daw, ha recordado el incidente que vivieron Giggs y Greville en el Hotel Westing de Dubái hace cinco años. Kate alega que el ex futbolista arrastró su cuerpo desnudo por el suelo de la habitación antes de arrojar todas sus pertenencias al pasillo, pero Giggs asegura que esa noche fueron a un club y que al principio se llevaron “muy bien”. Sin embargo, todo cambió cuando el galés estaba respondiendo a un mensaje de su hija: “Me estás acusando de enviarle un mensaje a alguien cuando era mi hija”, explicó Giggs que le dijo. Entonces comenzó la discusión: “A ella no le gustó eso y acabamos por discutir al respecto, pero no hubo ningún elemento físico”. El ex futbolista asegura que intentó meter en una maleta toda la ropa y “las cosas de Kate, pero ella intentó evitarlo” hasta que se quedó a dormir en el sofá, pero esa noche tuvieron relaciones sexuales y terminaron durmiendo en la misma cama. A la mañana siguiente no hubo ningún problema, según Giggs.

No fue el único incidente. En la noche de su detención, el ex del United asegura que discutieron cuando Kate le quitó el teléfono en una de sus peleas por las infidelidades. Según él, ella le atacó primero y cuando fue a llamar a la policía su cabeza “chocó” con la de ella.