Casemiro, atacado antes de debutar: “No es un gran futbolista, no quiero verlo jugar”

El fichaje de Carlos Henrique Casemiro por el Manchester United no ha sido bien aceptado por Graeme Souness, el legendario exfutbolista escocés del Liverpool y ahora comentarista de Sky Sports, quien atacó al exjugador del Real Madrid, del que puso en duda su calidad, al tiempo que reprochó el excesivo precio de su transferencia.

“Casemiro estaba jugando con grandes jugadores en el Real Madrid, pero él no es un gran futbolista, nunca ha sido un gran jugador”, aseguró Souness, quien no tuvo piedad del brasileño: “Creo que tuvo suerte de estar en ese equipo del Real Madrid. Yo nunca espero ver jugar a Casemiro. A Benzema y los otros jugadores, sí. Nunca he estado realmente emocionado de ver a Casemiro”.

“Ayudará al United a ser más sólido, pero no creo que tenga un gran rango de pases, no creo que vaya a hacer jugar a los demás futbolistas. El Real Madrid, y ese centro del campo en particular, estaba lleno de tipos futboleros”, continuó Souness, quien también se mostró muy crítico con el precio que el Manchester United ha pagado por Casemiro: “Tiene 30 años y cuesta 72 millones más variables... es demasiado dinero. No veo al Manchester United jugando mejor cuando Casemiro tenga la pelota”. Esas variables pueden suponer otros 13 millones, lo que elevaría el traspaso del brasileño hasta los 85.

Casemiro llega al United después de haber ganado 18 títulos con el Real Madrid, incluidas cinco Champions, dos más de las que ha ganado el club inglés en toda su historia. Además de esas cinco Ligas de Campeones, Casemiro conquistó tres Ligas, tres Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de Clubes y una Copa del Rey.

El centrocampista brasileño ha firmado un contrato por cuatro temporadas más una opcional y este lunes presenció desde la grada de Old Trafford el triunfo del Manchester United por 2-1 contra el Liverpool. La llegada de Casemiro ha despertado una gran ilusión en el entorno del club inglés, que había perdido sus dos primeros partidos en la Premier League. La victoria del conjunto que entrena Erik Ten Hag, que dejó en el banquillo a Cristiano Ronaldo, llegó gracias a los tantos de Sancho y Rashford. Salah recortó distancias para el Liverpool. Ahora el United es 14º en la clasificación, dos puntos por encima del Liverpool, que no ha empezado bien la temporada y acumula dos empates y una derrota.