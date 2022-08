El United revienta el mercado con el fichaje de Antony por 100 millones

El Manchester United, uno de los clubes emblemáticos de la Premier, ha batido el récord de fichajes del mercado veraniego. El club inglés ha alcanzado un acuerdo con el Ajax para la contratación del brasileño Antony Matheus dos Santos por 100 millones de euros. “El Ajax acordó una tarifa de transferencia de 95 millones de euros con el club inglés. Por variables, esa cantidad puede aumentar hasta los 100 millones de euros”, precisa la entidad neerlandesa en su comunicado.

El traspaso del extremo brasileño, de 22 años y que se crió en la favela Inferninho de Osasco (en las afueras de Sao Paulo), está pendiente del pertinente reconocimiento médico y el pase internacional. Antony, que llegó al fútbol europeo procedente del Sao Paulo, ha marcado 47 goles con el Ajax entre todas las competiciones, con la selección nacional de Brasil ha sumado dos tantos y dos asistencias. Antony ha conseguido dos títulos ligueros con el Ajax y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Antony tenía muy claro que quería abandonar el Ajax y así lo expresó en una entrevista a Fabrizio Romano: “Le pido al Ajax que me libere, le pido que me venda con la oferta más alta de la historia por un jugador de la Eredivisie. He estado insistiendo en este tema desde febrero para que el club pueda reconstruir el equipo con tranquilidad”.

Su llegada al United, en el que coincidirá con su técnico en el equipo “ajacied”, Erik ten Hag, se produce después de la de su compatriota Casemiro. Su contratación ha convertido al Manchester United en el club que más dinero ha gastado en el presente mercado veraniego. Primero llegó Malacia (15 millones); Eriksen recaló con la carta de libertad; Lisandro Martínez (57), Casemiro (70) y ahora Antony. La inversión se va por encima de los 240 millones de euros en un equipo que esta temporada no va a disputar la Liga de Campeones. Y si el United es el equipo que más gasta del continente, el Ajax es el club que más ingresa con 221 millones de euros.

El extremo brasileño procedente del Ajax es el segundo fichaje más caro de la historia del Manchester United sólo por detrás de Pogba, que costó cinco millones de euros más. Y al mercado todavía le faltan algunas horas para cerrarse.