Las exigentes condiciones de Wanda para el fichaje de Icardi por el Galatasaray

Mauro Icardi es la nueva estrella del Galatasaray de Estambul. El ex delantero del París Saint-Germain llegó a Turquía, donde le recibieron muchísimos aficionados: “Gracias a todos por el recibimiento inolvidable de anoche. Fue un momento increíble tanto para mí como para toda mi familia. Espero poder devolverles un poquito de todo el cariño que me dan”. Su mujer y también agente, Wanda Nara, jugó un papel muy importante en las negociaciones. Su lista de exigencias fue amplísima. Solicitó chef, colegios, hotel hasta diciembre, casa, seguridad y chófer 24 horas, entre otras peticiones. La comisión de la operación todavía no ha salido a la luz, pero hay rumores del alto porcentaje que se lleva su mujer por intermediar entre club y jugador.

Wanda recibió críticas de ser “poco profesional” y buscar un interés propio lo que propició que saliera al paso: “Quiero decir que trabajo desde muy chiquita, así que todos los que quieran inventar tonterías pueden pedir las revistas de hace 30 años. Otro de mis trabajos es seguir los contratos y los cambios de Mauro, así que voy a hacer eso, que no lo hago tan mal. Yo hago los contratos y él juega en la cancha porque lo único que me faltaría es entrar a jugar. Y que podría vivir sin trabajar, seguramente sí. Yo, mis hijos y los hijos de mis hijos. Con 35 años logré que todos ellos puedan vivir sin trabajar. Si viviera con la tarjeta de crédito de mi marido, encerrada en mi casa, yendo y viniendo del supermercado, no hay mucho margen de error”.

Esta polémica sucede después de que ambos se separasen hace unos meses para posteriormente regresar y hacerlo público. La carrera del argentino se ha ido diluyendo en los últimos años. Su etapa en París ni mucho menos fue positiva. El delantero terminó jugando muy poco y generando muchas dudas respecto a su nivel físico. Icardi hace frente a un reto complicado en Turquía, donde curiosamente también juega Jesé Rodríguez en el recién ascendido Ankaragücü. Un humilde equipo que ha invertido mucho dinero, pero en estas primeras jornadas ha cambiado al entrenador por los malos resultados. Ambos se verán las caras en una competición que está creciendo en los últimos años a base de buenos fichajes y nombres conocidos en los banquillos. Ahora bien, está la duda del nivel de estos equipos en Europa donde normalmente caen en la fase de grupos de la Champions y no llegan lejos en la Europa League.