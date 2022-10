El mensaje más brutal de Pepe Reina contra el Gobierno de Pedro Sánchez, “...con otros estaban con tanques en las calles...”

Los deportistas no suelen meterse en debates políticos porque saben que cuando lo hacen, el ruido que generan es muy superior a cualquier declaración de otras personas o a cualquier declaración suya acerca de otros temas. Cuando les preguntan suelen tener sus respuestas preparadas y no se salen de los tópicos habituales. Y cuando están en plena competición, como ahora, no suelen hablar de otra cosa que no se el fútbol.

Pero un caso distinto es Pepe Reina. Campeón del mundo y ahora en el Villarreal, el veterano portero ha expresado muchas veces sus opiniones políticas y la distancia, muy grande, que le separa del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Fue sobre todo en la pandemia del coronavirus cuando más intervino en el debate desde las redes sociales y aunque luego todo se serenó, ahora Pepe Reina ha vuelto a intervenir con un mensaje muy duro contra el Gobierno y lo que está haciendo con los presupuestos y el dinero que llega desde Europa.

El portero ha comentado las críticas de Monika Hohlmeier, la presidenta de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, quien echó la bronca a la Comisión Europea por no controlar el dinero que se estaba dando a España, por no tener, ni pedir control, acerca de lo que sucedía con ese dinero, dónde terminaba o para qué se estaba utilizando. «Aquí tenemos una responsabilidad y no le puedo decir a nadie en qué se está gastando el dinero en España. No se lo puedo explicar a nadie”, decía en un mensaje que se ha hecho viral por la contundencia con la que hablaba. Insistía en ese desconocimiento y en que a nadie le importase. “Ni idea de cómo lo gasta. Esto no es presentable. Esto no es aceptable. ¿Cuándo nos van a traer una lista de cómo se está gastando el dinero?», continuaba.

Son esas frases la que llamaron la atención de Pepe Reina, que en sus redes sociales dejó muy claro qu lo considera otro error más del Gobierno. “Otra más….Grave! Muy grave!! Pero tú quítate la corbata y ve a trabajar en patinete que seguro que se arregla todo Y lo peor es que nadie dice nada y parece “normal”. No vamos a despertar??? Si fueran otros estaban con tanques en las calles”, decía en un mensaje muy polémico.

Monika Hohlmeier continuaba con las críticas. «La Comisión ha detectado deficiencias y, sin embargo, se ha aceptado como cumplido ese objetivo intermedio. ¿Por qué no ha sido vinculante?. «Vemos que ha sido relevada también la directora general del plan en España y no por placer”, siguió la eurodiputaba alemana. “Necesitamos una panorámica de en qué se está gastando el dinero en España porque no tenemos información en absoluto». Las respuestas que le dieron no le convencieron de ninguna manera: «No digo que haya habido una malversación de fondos por parte de España. Evidentemente que no, España, pobrecitos, simplemente han sido los primeros de la lista. Simplemente pregunto y no es nada en contra de España. Sólo quiero la información que necesitamos como autoridad responsable de aprobación de la gestión