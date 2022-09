Pepe Reina cuenta cómo reaccionó Luis Aragonés cuando Joaquín le llamó “viejo”

El centrocampista del Betis coincidió en la Selección con Pepe Reina cuando Luis Aragonés era seleccionador. El guardameta del Villarreal ha querido rememorar una anécdota de ambos contando cómo reaccionó el Sabio de Hortaleza cuando Joaquín le llamó viejo.

Noticias relacionadas Televisión. La ex de Gago reconoce haberle sido infiel con otro futbolista en Madrid

Preguntado en Movistar por una anécdota con Joaquín, Pepe Reina señalaba: “Yo me acuerdo con una que tuvo con Luis Aragonés, que en paz descanse. Jugábamos en Santander y antes del partido entrenábamos en el campo. Los andaluces con el flamenquito y el no sé qué tardábamos más en ducharnos. Nos dijeron que se iba el autobús y pasó Luis Aragonés. ‘Chavales, que se va el autobús, me cago en mi padre’”.

“Y le da por decir a Joaquín: ‘Vete al carajo viejo’. Se dio media vuelta Luis Aragonés, se quitó las gafas, las dejó y le dijo: ‘Joaquín yo me cago en su puta madre’, concluyó Pepe Reina.

Joaquín se ha convertido en el goleador más veterano de la Europa League

El golazo marcado por Joaquín al Ludogorets búlgaro en el partido de Liga Europa en el Benito Villamarín, que suponía el 2-0 momentáneo en el marcador, ha convertido al extremo y capitán del Betis en el goleador más veterano de la Liga Europa a sus 41 años y 56 días.

Joaquín recibió el balón del lateral Juan Miranda en una esquina del área del Ludogorets y lo puso imposible de rosca en una escuadra de Padt, guardameta del equipo búlgaro que sólo pudo ver cómo el esférico entraba en su portería mientras el Villamarín aclamaba a su ídolo en su enésima exhibición de clase.

La UEFA ha destacado en sus redes sociales la marca de Joaquín y le ha calificado de “leyenda”.