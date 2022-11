La rajada de Tebas sobre Messi, el PSG y la Ligue 1: “Fue un error romper ese matrimonio...”

El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha comparecido en Olé Sports Summit para analizar a fondo del negocio del torneo español en comparación con la Premier. Durante la charla con con Marcelo Gantman y Mariano Elizondo, ex CEO de la Superliga Argentina, el presidente de La Liga se mostró contundente sobre el error que supuso la marcha de Leo Messi y ha menospreciado lo que supone la Ligue 1 con respecto a otras ligas como la Premier o la española.

“Fue un error, la Ligue 1 es lo que es...”

“Yo creo que a Messi no se lo extraña solo en La Liga, se lo extraña en el fútbol, porque la liga francesa es lo que es, ¿no? Y no hay más, yo creo que por mucho que este en el PSG, se le sigue mucho menos que cuando estaba en el Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, lo extraña el fútbol a Lionel Messi y esperemos que haga un gran Mundial, porque ahí lo vamos a poder volver a ver todos. Yo no veo a todos los fanáticos viendo un PSG frente a un Nantes, no lo veo”, afirmó Tebas lanzando un claro dardo a los parisinos.

“Con el Barca, dentro de una liga -añadió- sí que lo veía mucho más seguido. Lo extraño, no sé si tendrá un último show, eso ya va a depender de él, ojala que vuelva, sobre todo a él también le vendría bien que vuelva al fútbol español, sobre todo al equipo que siempre ha sido el equipo que lo vio nacer. Porque yo creo que ha sido un error incluso para él, en mi opinión, romper ese matrimonio, esa alianza desde que nació en el fútbol, porque lo hubiese ayudado mucho a la continuidad, como a la marca Messi-Barca, que es muy importante para un jugador”.

Tebas también se prounción sobre un posible regreso de Critiano Ronaldo aunque no lo considera prioritario. “Y Cristiano Ronaldo, bueno, creo que tiene que volver antes Messi que Cristiano... Pero se fueron y seguimos estando al máximo nivel, ¿no?”, sentenció.

Tebas también defendió los esfuerzos por colocar el campeonato español entre las grandes ligas y reducir distancias con la Premier con una clara apuesta tecnológica. “Hoy prácticamente todos los equipos de Primera, salvo que tengan obras en los estadios, tienen cámaras aéreas, todos los equipos de nuestra Liga Santander de Primera División presentan su alineación con hologramas. Parecen tonterías, pero son temas muy importantes a la hora de ver los partidos. En todos los equipos de nuestra Liga Santander de Primera División el escenario que se ve es el mismo y vamos haciendo mejoras técnicas, como los drones, por ejemplo, en casi todos nuestros partidos hay drones y no los hay en la Premier League”.