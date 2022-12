“Todos los equipos tendrá derecho a clasificarse en la Superliga. Será ciento por ciento meritocrática”

El mundo del fútbol vive pendiente, primero del 15 de diciembre, cuando el Abogado General europeo emitirá su veredicto, que no es vinculante, pero que todos consideran que puede dar las primeras pistas de lo que decidirá meses después, ya sí en el momento fundamental, el Tribunal acerca del litigio de si el monopolio de la UEFA en Europa tiene sentido o no. Porque lo que se está juzgando no es la Superliga, lo que se está juzgando es ese monopolio tiene encaje en los principios de la Unión Europea. Si es un monopolio recomendable y si es recomendable que la UEFA lo tenga.

La Superliga, liderada por Bernd Reichart, CEO de la compañía A22 Sports Management, confía en que la decisión del Tribunal abra nuevos caminos para el fútbol y otro modo de organización. En un acto de Madrid ha explicado su proyecto y su punto de vista acerca de cómo tiene que evolucionar el fútbol. “Soy aficionado al fútbol desde pequeño y quiero aportar cosas nuevas al deporte y este es un proyecto europeo y europeísta”, ha asegurado. “Los clubes aportan todo y deben ser ellos los que gestionen su destino. Ocurre en todas las ligas. Nadie me ha explicado por qué no se puede hacer en Europa”, ha añadido. “Y necesita una gobernanza moderna y eficaz y vivir de los recursos que genera”. Bernd Reichart ha vuelto a explicar que la Superliga ha escuchado las peticiones y aunque el modelo de competición no está claro, sí que tienen muy claro que la meritocracia es fundamental: “La Superliga será meritocrática. Cada equipo tendrá el derecho de clasificarse, será ciento por ciento meritocrático sin plazas fijas”, ha continuado.

Uno de sus primeros pasos fue ir a hablar con ellos directamente, para demostrar la mano tendida y que la Superliga estaba abierta a cualquier diálogo. La impresión fue que la UEFA no lo estaba tanto: “Fue un debate muy duro con quien quiso debatir, con otros hablamos fuera de la sala. Sacamos el compromiso de la UEFA de no sancionar con quien hablamos y eso nos abre las puertas de los clubes”, ha continuado.

La Superliga no ha dejado de trabajar en su proyecto y sigue hablando con clubes: “Los clubes aportan todo y deben ser ellos los que gestionen su destino. Ocurre en todas las ligas. Nadie me ha explicado por qué no se puede hacer en Europa. Notamos interes y esperanza, muchos nos perciben como soplo fresco. Y gracias a ellos, la iniciativa ha evolucionado, sus voces con recogidas en nuestras propuestas. Cada club es un mundo y hay que escuchar”, ha explicado Bernd Reichart.

Lo que está claro que la Superliga molesta a la UEFA: “Viven en una situación cómoda, en una actividad sin competencia, sin necesidad de innovar. Viven del sudor y esfuerzo de los clubes, que sostienen el sistema y no les hacen partícipes, Por eso nuestra propuesta les crea problemas. Había autocomplaciencia, decían que el sistema funciona y no hacía falta nada más”, continúa Reichart.

Además ha añadido que, pese a lo que se creen, no es una competición para ricos. “No es verdad que sea para ricos, intentamos mejorar una competición que tira del carro para todo el ecosistema. Muchos clubes de ligas pequeñas dudan de que la Champions sea una competición abierta. Se sienten olvidados del sistema actual”.